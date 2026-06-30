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Χανιά:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ΒΟΑΚ,μετά τον Κόμβο Καλυβών και στον Κόμβο Νωπηγείων

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων προκειμένου πραγματοποιηθούν οι καθορισμένες εργασίες ισχύουσες από την 01/07/2026 έως και 01/09/2026 ως εξής:

• από τη χ.θ. 20+700 έως και 22+700 στο τμήμα Χανιά – Γεωργιούπολη (μετά τον Κόμβο Καλυβών)
• από τη χ.θ. 33+000 έως και χ.θ. 31+000 (Κόμβος Νωπηγείων) του τμήματος Κίσσαμος – Κολυμπάρι

Κατά τη διάρκεια ισχύς των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται επί του Β.Ο.Α.Κ. στο ύψος των έργων κανονικά και για τις δύο κατευθύνσεις με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας.

Η τήρηση των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι απαραίτητη για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των χρηστών του οδικού δικτύου.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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