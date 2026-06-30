Συνελήφθη ημεδαπός κατόπιν εντάλματος σύλληψης, στα Χανιά

Συνελήφθη χθες (29.06.2026) απογευματινές ώρες στα Χανιά από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, 73χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Ειδικότερα ο 73χρονος συνελήφθη κατόπιν εντάλματος σύλληψης του Β΄ Ανακριτικού Τμήματος Χανίων για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ζωοκλοπής-Ζωοκτονίας και Περί Ενδοοικογενειακής Βίας

Συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.