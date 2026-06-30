ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συνελήφθη ημεδαπός κατόπιν εντάλματος σύλληψης, στα Χανιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνελήφθη χθες (29.06.2026) απογευματινές ώρες στα Χανιά από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, 73χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Ειδικότερα ο 73χρονος συνελήφθη κατόπιν εντάλματος σύλληψης του Β΄ Ανακριτικού Τμήματος Χανίων για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ζωοκλοπής-Ζωοκτονίας και Περί Ενδοοικογενειακής Βίας

Συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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