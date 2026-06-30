Ο Άγγελος βλέπει… Ισόβια στη μητέρα και στον πρώην σύντροφο για τον βίαιο και μαρτυρικό θάνατο του

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά – Ξέσπασε σε κλάματα η μητέρα – Επιπλέον, στους δυο κατηγορούμενους επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης κατά συγχώνευση 23 ετών και 9 μηνών για την 27χρονη, 24 ετών και τριών μηνών στον 44χρονο.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, έπειτα από αρκετές συνεδριάσεις, η πρόεδρος του ΜΟΔ Ηρακλείου ανακοίνωσε την ετυμηγορία της έδρας, δηλαδή των τριών τακτικών δικαστών (γυναικών) και των τεσσάρων ενόρκων (ανδρών), στη δίκη για τον τρίχρονο Άγγελο, του οποίου ο βίαιος θάνατος και η μαρτυρική ζωή έχουν καταστεί σημείο αναφοράς για μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις κακοποίησης παιδιού των τελευταίων ετών.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους σύμφωνα με το κατηγορητήριο την 27χρονη μητέρα του Άγγελου και τον 44χρονο Χριστόδουλο, τον τότε φίλο της, με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία.

Το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου ενώ ομόφωνα απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό της 27χρονης περί μειωμένου καταλογισμού.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά στους δύο κατηγορούμενους.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης επέμειναν στην αναγνώριση ελαφρυντικών, ακόμα και με βολές προς την έδρα. Η συνήγορος της μητέρας υποστήριξε ότι είναι μεγάλη αδικία για την 27χρονη να μην της αναγνωριστεί κάποιο ελαφρυντικό. «Είναι σαν να είναι η απόφαση προειλημμένη από τις 17 Μαρτίου που ξεκίνησε η δίκη». Φράση που προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου, η οποία ζήτησε από την συνήγορο κ. Μαρία Αβούρη να ανακαλέσει.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του 44χρονου κ. Βασίλης Νουλέζας υποστήριξε ότι ο εντολέας του δικαιούται ελαφρυντικού, διαφορετικά είναι σαν το δικαστήριο να λειτουργεί «εκδικητικά».

Κατά την απόσυρση της έδρας για το θέμα των ελαφρυντικών, η 27χρονη μητέρα ξέσπασε σε κλάματα καθώς ενημερώθηκε από τη δικηγόρο της για το τι σημαίνει πρακτικά η απόφαση του δικαστηρίου. Την ίδια ώρα ο συγκατηγορούμενος της δεν εκφράστηκε καθόλου.

Απέρριψε ομόφωνα την χορήγηση ελαφρυντικών το δικαστήριο

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε ομόφωνα την χορήγηση ελαφρυντικών στους δυο κατηγορούμενους.

Ως προς τις ποινές, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε ποινή ισόβιας κάθειρξης και στους δύο κατηγορούμενος για την κύρια κατηγορία της ανθρωποκτονίας, συν επιπλέον χρόνια για τα υπόλοιπα αδικήματα. Η έδρα αποσύρθηκε εκ νέου για να αποφασίσει επί των ποινών.

Τελικά το ΜΟΔ Ηρακλείου επέβαλε ομόφωνα την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στη μητέρα και στον πρώην σύντροφο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Επιπλέον, στους δυο κατηγορούμενους επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης κατά συγχώνευση 23 ετών και 9 μηνών για την 27χρονη, 24 ετών και τριών μηνών στον 44χρονο.

Η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη και έτσι αμφότεροι θα επιστρέψουν στις φυλακές.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου κατά τη λήξη της συνεδρίασης ανέφερε ότι “σαφώς και έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση, όποια απόφαση και να βγει, ένα παιδί χάθηκε και δεν θα γυρίσει πίσω.. Μακάρι να μην συμβεί ξανά κάτι τέτοιο.”

Αποδοκίμασαν την 27χρονη – Από τη πλαϊνή πόρτα έφυγε ο 44χρονος

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο δικαστικό μέγαρο, η μητέρα του μικρού Άγγελου αποχώρησε με κλάματα, δεχόμενη αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένους πολίτες που βρίσκονταν έξω από το κτίριο. Ο δε 44χρονος αποχώρησε από το δικαστικό μέγαρο μέσω πλαϊνής εισόδου, υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων.

Ο Άγγελος βλέπει…

Όπως έχει γράψει το Cretalive.gr, το άτυχο αγοράκι έφερε στο κορμάκι του 32 κακώσεις που, κατά την ιατροδικαστή, προκλήθηκαν σε χρονικό διάστημα περίπου 2-2,5 μηνών.

“Ποτέ δεν σήκωσα χέρι πάνω του” επέμεινε η 27χρονη μητέρα. “Ποτέ, μα ποτέ, δεν χτύπησα το παιδί” ισχυρίστηκε ο 44χρονος Χριστόδουλος. “Μα όλα σε αυτό το παιδί είχαν συμβεί;” απόρησε δήθεν η πρόεδρος, κάθε φορά που άκουγε ότι ο Άγγελος είχε πέσει από τις σκάλες, είχε καεί στο φούρνο, είχε γλιστρήσει στη λεκάνη της τουαλέτας και είχε χτυπήσει σε ένα σίδερο που εξείχε από το καζανάκι, είχε τραυματιστεί στο πόδι από ένα συρτάρι που αναποδογύρισε…”.

Η ασταθής Ελευθερία που στριφογύριζε μία στη μητέρα της, μία στον πατέρα της (διαζευγμένοι), μία στον βιολογικό πατέρα του Άγγελου, τον οποίο εγκατέλειψε, κατηγορώντας τον για βίαιη συμπεριφορά στο παιδί, άρπαξε μία μέρα τον Άγγελο και με δανεικά 70 ευρώ μπήκαν στο πλοίο της γραμμής, κρυφά από τη μητέρα της, για να ζήσει τον έρωτα στην Κρήτη, ενθουσιασμένη από τα γλυκόλογα στις βιντεοκλήσεις. Στο δικαστήριο είπε ότι “λυπάται που δεν έσωσε το παιδί της, που δεν το πήρε να φύγουν όσο ήταν καιρός”.

Ο Χριστόδουλος πάλι, που τις νύχτες μπορούσε να κοιμηθεί μόνο με ζάναξ καθώς πάθαινε κρίσεις πανικού, που μία δούλευε, πέντε καθόταν-σύμφωνα με τους μάρτυρες-που ήθελε να υιοθετήσει τον Άγγελο επειδή πίστεψε το ψέμα της Ελευθερίας ότι ήταν ορφανός, “πάγωσε” και θύμωσε όταν ανακάλυψε την αλήθεια.

“Έχασα ένα παιδί και ας μην ήταν δικό μου” είπε στο δικαστήριο. Περιέγραψε ότι χρειάστηκε έξι μήνες για να ξεπεράσει το αρχικό σοκ, ότι στα κρατητήρια τον χτυπούσαν για να ομολογήσει και ότι εκείνος από την στεναχώρια του ούτε νερό μπορούσε να πιει σε αντίθεση με τη μητέρα του που έπινε και έτρωγε μια χαρά.

Και είναι πικρή ειρωνεία ότι όταν ακόμα συνομιλούσαν διαδικτυακά, εκείνος προέτρεψε την Ελευθερία να έρθει στην Κρήτη με το παιδί ώστε “να το μεγαλώσουν μαζί και να το προστατεύσουν”.

Και ίσως και αυτή η αποκάλυψη του ψέματος ότι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, που τόσο λαχταρούσε να υιοθετήσει, ζει και βασιλεύει, να έπαιξε έναν ρόλο καθώς τον πρώτο καιρό της συγκατοίκησης όλα ήταν μια χαρά, όπως περιέγραψαν αμφότεροι.

Η Ελευθερία υποστήριξε ότι δύο φορές είδε τον Χριστόδουλο να χτυπάει το παιδί, δεν μπόρεσε να δώσει εξήγηση για τις υπόλοιπες κακώσεις, ενώ για το μοιραίο πρωινό ανέφερε ότι απουσιάζε και έτσι ξέρει ό,τι της είπε εκείνος. Ο 44χρονος, πάλι, αποδίδει το μοιραίο χτύπημα σε ατύχημα

από πτώση στο τραπεζάκι και κατηγορεί τη Ρέα για άλλες φορές που χτυπούσε το παιδάκι, αν και δεν ήταν μπροστά. Επικαλέστηκε, ωστόσο, ένα περιστατικό που είδε σκίσιμο στα χείλη του παιδιού και ο ίδιος ο Άγγελος του αποκάλυψε ότι τον είχε χαστουκίσει η μαμά.

Στο δικαστήριο και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι δήθεν ο ένας ζήλευε τον άλλον για την αγάπη που τους έδειχνε ο μικρός.

Λες και έκαναν συναγωνισμό για το ποιον αγαπούσε περισσότερο το παιδί. Αυτό το δύσμοιρο παιδί, που ούτε πάνα δεν είχαν να του πάρουν και έπρεπε απότομα και βίαια να μάθει να ουρεί και να μην λερώνεται. Αυτό το παιδί που επειδή του άρεσε να παίζει τα αυτοκινητάκια του πάνω στο

τραπέζι, ενοχλούσε. Το “σκληρό καρύδι”, όπως το αποκάλεσε ο 44χρονος, προκαλώντας την αντίδραση της εισαγγελέως: “Αν ήταν σκληρό καρύδι, θα ζούσε σήμερα. Και πώς μπορεί να είναι σκληρό καρύδι ένα παιδάκι τριών ετών;”

Αυτό το παιδί που όσοι τον γνώρισαν, έστω και λίγο, έκαναν λόγο για ένα φοβερό πλάσμα. Με δυσκολία συγκρατούσαν τα δάκρυα τους. Αυτό το παιδί που ακόμα και όταν ξεψυχούσε, “μαμά” ψέλλισε γιατί αυτή ήταν η μαμά του. Αυτήν εμπιστευόταν. Αυτό το παιδάκι που η πλήξη στην κεφαλή του σε συνδυασμό με το δυνατό και βίαιο τράνταγμα, προκάλεσαν τέτοιες βλάβες που συναντά κανείς μόνο σε σοβαρά τροχαία.

Η εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευση του ήταν “λαιμητόμος”, αποδίδοντας και στους δύο ευθύνες για τον θάνατο του Άγγελου και τα όσα μαρτυρικά έζησε το παιδάκι στο σπίτι των Καμινίων. “Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο μικρός Άγγελος χτύπαγε το κεφάλι του στον τοίχο. Μπορούμε να πούμε όμως ότι αυτοι οι δύο που τον μεγάλωναν και τον προστάτευαν του φέρονταν βίαια και του φέρονταν βίαια ΑΝΕΛΕΗΤΑ”.

Η εισαγγελική λειτουργός κατ’ επανάληψη τους αποκάλεσε ανάλγητους. “Είναι ανάλγητοι διότι το παιδί έχει μία συστηματική κακοποίηση με 32 κακώσεις στο σώμα του. Σε ένα χρονικό διάστημα 2-2,5 μηνών άρχισαν να καταστρέφουν σταδιακά το παιδί. Αποκλείστηκε να είναι η πτώση διότι αν ήταν πτώση θα είχαμε σύχρονες,

σύστοιχες βλάβες στο σώμα του παιδιού που δεν υπήρχαν…Επίσης το σημείο της πλήξης στο κεφάλι, δεν είναι σημείο που μπορεί να είναι συνοδό από πτώση. Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να χτύπησε το κεφαλάκι σε αιχμηρό σημείο διότι θα είχαμε διάσχιση. Έχουμε μόνο εκχύμωση στο σημείο που προκλήθηκε το καρούμπαλο…”

Για τη μητέρα, η εισαγγελέας της έδρας στάθηκε πολύ στην πραγματογνωμοσύνη που συνέταξε ο διορισμένος από την ανακρίτρια ειδικός. Ξεκαθάρισε ότι ο πραγματογνώμονας μιλάει για ήπια νοητική στέρηση, χαμηλό νοητικό δυναμικό και νοητική ανωριμότητα και σε καμία περίπτωση για ακαταλόγιστο ή μειωμένο καταλογισμό. Κατά συνέπεια και η ίδια απέτρεψε, σε έντονο ύφος, την υπεράσπιση από το να προβάλλει τέτοιους

ισχυρισμούς για την αναγνώριση ελαφρυντικών. “Και η μαμά μπορεί να βλάψει τον μικρό Άγγελο και φυσικά το κάνει. Ήταν σε θέση να αναγνωρίσει κακοποιητκές και επιβλαβείς για το παιδί συμπεριφορές, άρα γνωρίζει και τι κάνει. Μας νοιάζει ότι κατανοεί ότι ένα παιδί υποφέρει και υποφέρει από πράξεις βίας” υπογράμμισε, αναφέροντας ότι η μετάθεση ευθύνης που επιχειρείται και από τους δύο, αποπνέει μόνο ενοχή.

Η εισαγγελέας εστίασε ιδιαίτερα στη μητέρα του Άγγελου καθώς στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσαν αρκετοί μάρτυρες υπεράσπισης, ειδικοί ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, καθηγητές γείτονες, συγγενείς, που υποστηρίζουν ότι η Ρέα από μικρό παιδί έχει θέματα σε επίπεδο νοητικής λειτουργίας καθώς ο δείκτης νοημοσύνης της είναι 63 και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αντιληφθεί τον κίνδυνο, είναι ευάλωτη, χειραγωγείται εύκολα και υιοθετεί ως βίωμα περιγραφές και αφηγήσεις τρίτων.

Στη δίκη ακούστηκε επίσης ότι η Ρέα ακόμα και σήμερα πιστεύει ότι ο Άγγελος ζει. Εξ ου και ο επίλογος της εισαγγελέως στην αγόρευση της αφ’ ότου ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των δύο κατηγορουμένων. Έκλεισε με ιδιαίτερη αναφορά στη μητέρα, λέγοντας ότι “μπορεί η 27χρονη να περιμένει να βγει από δω και να δει τον Άγγελο, το μόνο που δεν καταλαβαίνει μάλλον είναι ότι ο Άγγελος ήδη βλέπει και λυπάται που την είχε μητέρα”.https://www.cretalive.gr/