ΙΤΕ:Η Καθηγήτρια Εmerita, Δόμνα Καραγωγέως εξελέγη νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας

Μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO – European Molecular Biology Organization) εκλέχθηκε η Δόμνα Καραγωγέως, ομότιμη Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας και Αναπτυξιακής Νευροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μοριακής Βιολογίας είναι από τους πλέον διακεκριμένους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της Μοριακής Βιολογίας.

Η σημαντική αυτή διεθνής διάκριση απονέμεται σε επιστήμονες με γνώμονα την εξαιρετική συνεισφορά τους στην επιστήμη και την αποδεδειγμένη, με μελέτες και επιτεύγματα αιχμής, προαγωγή των Επιστημών Ζωής. Αποτελεί δε αναγνώριση της επιστημονικής αριστείας και του υψηλού επιπέδου έρευνας που πραγματοποιείται στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι έως σήμερα, 10 ερευνητές και συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του ΙΤΕ έχουν εκλεγεί Μέλη του ΕΜΒΟ, σε σύνολο 19 από όλη τη Χώρα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μοριακής Βιολογίας έχει ως στόχο του την προώθηση της επιστημονικής αριστείας στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 2.200 μέλη, διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες, εκ των οποίων οι 92 είναι κάτοχοι Βραβείου Νόμπελ.

Κατά τον τελευταίο κύκλο εκλογών, εξελέγησαν 71 νέα μέλη από 23 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι επιστήμονες αυτοί έχουν διακριθεί είτε σε τομείς βασικής έρευνας, όπως η οικολογία και η εξέλιξη, η επιγενετική ή η δομική βιολογία, είτε σε τομείς εφαρμοσμένης έρευνας, όπως η πληροφορική υγείας, η ανοσοφαρμακολογία ή η ογκολογία.

«Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε τα νέα Μέλη και τα Συνδεδεμένα Μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO). Η εκλογή τους αποτελεί αναγνώριση των επιτευγμάτων και της δημιουργικότητάς τους. Με τη συμβολή των μοναδικών τους οπτικών και εμπειριών, θα ενισχύσουν σημαντικά το δίκτυο των κορυφαίων επιστημόνων που διαμορφώνουν το πεδίο των επιστημών ζωής», δήλωσε η Fiona Watt, Διευθύντρια του οργανισμού ΕΜΒΟ (Δελτίο Τύπου EMBO, 2026).

Η επίσημη τελετή υποδοχής της κ. Καραγωγέως και των υπόλοιπων νέων μελών θα γίνει στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας, από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, 2026.

Σύντομο βιογραφικο σημείωμα

Η Δόμνα Καραγωγέως είναι ομότιμη Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας και Αναπτυξιακής Νευροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Κυτταρική και Αναπτυξιακή Βιολογία από το Harvard University. Έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στην καθοδήγηση των αξόνων στο Center for Neurobiology and Behavior/ Howard Hughes Medical Institute του Columbia University, στο College of Physicians and Surgeons, στο εργαστήριο του T.J. Jessell, πριν σχηματίσει την δική της ομάδα στην Κρήτη το 1990.

Η έρευνα της έχει εστιάσει στη διαλεύκανση α) των κυτταρικών και μοριακών σημάτων που συμμετέχουν στην νευρωνική μετανάστευση και ιδιαίτερα στην μετανάστευση των ενδιάμεσων νευρώνων του εγκεφαλικού φλοιού και β) των αλληλεπιδράσεων μεταξύ αξόνων και μυελίνης, με ιδιαίτερη έμφαση στις διεργασίες απομυελίνωσης, επαναμυελίνωσης και στη συμμετοχή των γλοιακών κυττάρων και των μορίων συγκόλλησης στις διεργασίες αυτές. Η ομάδα της χρησιμοποιεί in vivo μοντέλα ποντικού, προηγμένες τεχνικές απεικόνισης, πρωτογενείς κυτταρικές καλλιέργειες, καθώς επίσης και λειτουργικές και συμπεριφορικές δοκιμασίες.

Το έργο της ερευνητικής της ομάδας έχει οδηγήσει σε περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά (peer-reviewed). Το ερευνητικό της έργο έχει υποστηριχθεί από σημαντικούς διεθνείς φορείς, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερικανική Εταιρεία για την Πολλαπλή Σκλήρυνση και οι αντίστοιχες εταιρείες του ΗΒ και της Γαλλίας, καθώς επίσης και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τις Λευκοδυστροφίες. Τέλος έχει χρηματοδοτηθεί και από εθνικούς πόρους.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η κα Καραγωγέως έχει εκπαιδεύσει 13 μεταδιδάκτορες, 20 υποψήφιους διδάκτορες, και ένα μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών. Έχει διατελέσει επισκέπτρια καθηγήτρια στην École Normale Supérieure, στο National Institute for

Medical Research- Mill Hill, στο Boston College, στο Northeastern University και στην Ιατρική Σχολή του Harvard και έχει χρηματοδοτηθεί από το HFSP, το HHMI, το πρόγραμμα Fulbright και άλλα ιδρύματα για τις επισκέψεις αυτές. Είναι αξιολογήτρια και μέλος επιτροπών χρηματοδοτικών οργανισμών (ERC, Ευρωπαϊκή Ένωση, ANR, ARSEP κ.ά.).

Έχει διδάξει νευροβιολογία σε πολλά εθνικά και διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και προπτυχιακά μαθήματα αναπτυξιακής νευροεπιστήμης και κυτταρικής/μοριακής βιολογίας.

Έχει υπηρετήσει ως μέλος και προηγούμενη πρόεδρος της Επιτροπής για την Ανώτερη Εκπαίδευση και Κατάρτιση της Ομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Νευροεπιστημών (FENS), μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του FENS, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας του Εγκεφάλου (IBRO) και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας. Τέλος υπήρξε μέλος της ομάδας εργασίας του EU-LIFE για

θέματα προσλήψεων και κατάρτισης και μέλος την πρώτης Επιτροπής Συμβουλευτικής Καθοδήγησης (Mentoring) του ΙΜΒΒ. ‘Eχει συμμετάσχει στην διαμόρφωση των βέλτιστων πρακτικών κατάρτισης για τους φοιτητές Νευροεπιστημών στην Ευρώπη. Το 2025 τιμήθηκε με το Βραβείο Α΄ Τάξεως των Θετικών Επιστημών «Ελισάβετ Φ. Φωτεινέλλη – Ιωάννου Δ. Κριτικού» από την Ακαδημία Αθηνών, σε αναγνώριση της συμβολής της στην έρευνα της μυελίνης και της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΜΒΟ: https://www.embo.org/press-releases/seventy-one-leading-scientists-elected-to-the-embo-membership/

Περισσότερες πληροφορίες:

Δόμνα Καραγωγέως

Καθηγήτρια Emerita, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή | ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

eMail: karagoge@imbb.forth.gr | Τηλ: +30-2810-394542

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