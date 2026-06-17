Κληρικός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία – Επιτέθηκε στην πεθερά του μπροστά στο 8χρονο παιδί του

Στη Δικαιοσύνη οδηγείται 34χρονος διάκονος στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία της 65χρονης πεθεράς του για επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε χθες το πρωί, σε περιοχή στα ανατολικά του νομού.

Ο κληρικός παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν ενώπιον ανηλίκου.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 65χρονη, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στην 8χρονη κόρη του κατηγορούμενου. Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο γαμπρός της τής επιτέθηκε, προκειμένου να πάρει τα κλειδιά αυτοκινήτου που ανήκει στην κόρη της και σύζυγο του 34χρονου.

Κατά την καταγγελία, ο διάκονος φέρεται να την έπιασε από το δεξί χέρι και τον αριστερό ώμο και να την έσπρωξε προς τα κάτω. Η 65χρονη ανέφερε επίσης ότι το παιδί, βλέποντας το επεισόδιο, ξέσπασε σε κλάματα.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Χαριλάου – Αναλήψεως.