Βαγγέλης Μαρινάκης: 16 χρόνια δόξας στην ηγεσία του Ολυμπιακού

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ανέλαβε το «τιμόνι» του Θρύλου την 18η Ιουνίου του 2010 και γιγάντωσε τον σύλλογο με κατακτήσεις ευρωπαϊκών τροπαίων και αμέτρητων τίτλων στην Ελλάδα

Η18η Ιουνίου 2010 είναι ημερομηνία ορόσημο στην τρισένδοξη ιστορία του Ολυμπιακού. Είναι μια μέρα συνδεδεμένη με την γιγάντωση της ομάδας του λιμανιού, είναι η αρχή μιας νέας πρωτοποριακής εποχής. Της εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη στην προεδρία του μεγαλύτερου ελληνικού συλλόγου, με την ιστορία να γράφει 16 χρόνια αμέτρητων επιτυχιών και το μέλλον να προβλέπεται ακόμα πιο λαμπρό για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βγήκε μπροστά στα δύσκολα για την ομάδα του λιμανιού, σε μια χρονική περίοδο που όλοι θυμούνται την κατάσταση που επικρατούσε στην χώρα, με την οικονομική κρίση να «γονατίζει» την Ελλάδα.

Δεν το σκέφτηκε στιγμή, θαρρείς και ήταν όχι απλά επιθυμία του αλλά συνάμα και καθήκον, ν’ αναλάβει τις τύχες του Ολυμπιακού δίνοντας μια υπόσχεση. Πως με σκληρή δουλειά και μεγάλη προσπάθεια, ο Ολυμπιακός θα γίνονταν ένα παγκόσμιο brand name.

Το είπε και το έκανε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, και 16 χρόνια τώρα οι «ερυθρόλευκοι» δημιουργούν ιστορίες μεγάλης δόξας και ατελείωτης περηφάνιας.

Χρειάστηκαν μεγάλες οικονομικές υπερβάσεις από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, προκειμένου ο Ολυμπιακός να γιγαντωθεί και να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρα των εκατομμυρίων οπαδών του.

Τα ίδια όνειρα έκανε και συνεχίζει να κάνει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ζητώντας πάντα το καλύτερο για την ομάδα του Πειραιά.

«Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» τονίζει με θέρμη ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο λαός του μεγαλύτερου συλλόγου της χώρας, είδε τους «ερυθρόλευκους» να κατακτούν δύο ευρωπαϊκά τρόπαια το 2024.

Το Conference League και το Youth League κοσμούν την τεράστια τροπαιοθήκη του συλλόγου και το βράδυ της 29ης Μαΐου εκείνης της χρονιάς, γράφτηκε μια ανεπανάληπτη ιστορία, με εκατομμύρια οπαδούς του Ολυμπιακού να βγαίνουν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την μεγαλύτερη επιτυχία του συλλόγου και γενικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο.

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Φιορεντίνα 1-0 στον τελικό του Conference στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατέκτησε το ευρωπαϊκό τρόπαιο και μια «ερυθρόλευκη λαοθάλασσα» ξεχύθηκε στους δρόμους σε κάθε γωνιά της χώρας.

Είναι 16 χρόνια δόξας, μια διαδρομή επιτυχιών μέσα απ’ την οποία ο Ολυμπιακός βρήκε θέση στην παγκόσμια ελίτ, δημιουργώντας νέα δεδομένα. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στο club των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, είναι μια καθιερωμένη δύναμη και το κυριότερο έχουν βάλει πλώρη για νέες μεγάλες επιτυχίες.

Άρχοντας των τίτλων ο Βαγγέλης Μαρινάκης με 162 τρόπαια σε 16 χρόνια

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ο άρχοντας των τίτλων, με τον Ολυμπιακό να έχει κατακτήσει 162 τρόπαια υπό την ηγεσία του σε 16 απίθανα χρόνια γεμάτα επιτυχίες και διακρίσεις. Με 19 τρόπαια στο ποδόσφαιρο (1 Conference League, 1 Youth League, 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελλα, 1 Σούπερ καπ) και 143 τίτλους στον Ερασιτέχνη με 11 ευρωπαϊκά.

Δεν έχει πει τυχαία ο Βαγγέλης Μαρινάκης, «συνεχίζουμε να κοιτάμε ψηλότερες κορυφές» και η αλήθεια είναι ότι ο ηγέτης των «ερυθρόλευκων» έχει ακόμα μεγαλύτερα σχέδια για την πορεία του Ολυμπιακού στο μέλλον.

Κι όσο για τις κατακτήσεις 162 τροπαίων; Στόχος προφανώς είναι αυτός ο αριθμός να μεγαλώνει κάθε χρόνο, «απογειώνοντας» έτσι και το μεγαλείο του συλλόγου.

Θα πρέπει εδώ να γίνει εκτενής αναφορά και στην τεράστια προσφορά του προέδρου της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ και στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό, καθώς μιλάμε για τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο στον κόσμο.

Τα τμήματα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού έχουν ζήσει θριαμβευτικές στιγμές με κατακτήσεις τίτλων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και φυσικά αμέτρητους τίτλους σε εγχώριο επίπεδο.

Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κατάκτηση του Champions League από την ομάδα γυναικών στο πόλο, πριν από λίγες μέρες.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου και ο Βαγγέλης Μαρινάκης επενδύει συνεχώς σε όλες τις ομάδες του Ερασιτέχνη μ’ έναν μόνο στόχο. Να πανηγυρίζουν τα τμήματα του συλλόγου μεγάλες επιτυχίες, που δοξάζουν το όνομα του Ολυμπιακού σε κάθε γωνιά της οικουμένης.

Είναι το όραμα του ηγέτη των «ερυθρόλευκων», είναι η πίστη του πως μέσα από την σκληρή δουλειά όλα μπορούν να γίνουν.

Όλα αυτά έχουν την υπογραφή του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο κορυφαίος παράγοντας στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου

Τον περασμένο Ιανουάριο ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup και ο συγκεκριμένος τίτλος έχει ξεχωριστή σημασία για τον πρόεδρο της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, καθώς γράφτηκε ιστορία.

Με την κατάκτηση του τροπαίου στην Κρήτη, ο ηγέτης των πειραιωτών είναι πλέον ο παράγοντας με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση 19 τίτλων κι αυτό είναι ένα απλησίαστο ρεκόρ.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί πως το επίτευγμα του ηγέτη της ομάδας του λιμανιού αποκτά μυθικές διαστάσεις, καθώς σε αυτά τα 19 τρόπαια υπάρχουν και δύο ευρωπαϊκά.

Οι τίτλοι που έχει κατακτήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης

1 Conference League: 2024

11 Πρωταθλήματα: (2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2024-25).

5 Κύπελλα Ελλάδας: (2011–12, 2012–13, 2014–15, 2019–20, 2024-25).

1 Youth League: 2024

1 Ελληνικό Super Cup: 2025

Τα δύο ευρωπαϊκά τρόπαια

Αυτά που έζησε ο κόσμος του Ολυμπιακού το 2024 δεν έχουν προηγούμενο καθώς ο Ολυμπιακός κατάφερε υπό την ηγεσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, να κατακτήσει δύο ευρωπαϊκά τρόπαια.

Η ομάδα Νέων του συλλόγου κατέκτησε το UEFA Youth League, αποκλείοντας μεταξύ άλλων στον δρόμο για τον τίτλο ευρωπαϊκά μεγαθήρια όπως η Ίντερ και η Μπάγερν Μονάχου και στον τελικό επικράτησε της Μίλαν με 3-0.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Ολυμπιακός τρέλανε τον κόσμο με την μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας του, την κατάκτηση του Conference League, επικρατώντας, όπως προαναφέραμε, στον τελικό της Φιορεντίνα με 1-0.

Ήταν ένα παιχνίδι που θα μείνει χαραγμένο για πάντα στην μνήμη των οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έζησαν ένα ονειρικό βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Ολυμπιακός έχει το βλέμμα στο μέλλον

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει επενδύσει πολλά εκατ. ευρώ στο γήπεδο Καραϊσκάκη και στο προπονητικό κέντρο των «ερυθρόλευκων» στο Ρέντη, ώστε η ομάδα του λιμανιού να διαθέτει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο και προπονητικές εγκαταστάσεις που τις ζηλεύουν ακόμα και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες.

Και είναι προφανές πως τα όνειρα για την ακόμα μεγαλύτερη γιγάντωση του Θρύλου δεν σταματούν ποτέ και χαρακτηριστικό είναι το πρότζεκτ που αφορά την ανακατασκευή του γηπέδου Καραϊσκάκη, με στόχο φυσικά ο Ολυμπιακός να έχει ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα σε όλο τον κόσμο.

Είναι ξεκάθαρο πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού συνεχίζει τις μεγάλες προσπάθειες για να γίνεται ο σύλλογος κάθε μέρα και πιο ισχυρός.

Πάντα δίπλα στην κοινωνία

Ένα στοιχείο που σίγουρα πρέπει να επισημανθεί, αφορά την κοινωνική δράση που έχει αναπτύξει ο Ολυμπιακός, τα 16 χρόνια που βρίσκεται στο «τιμόνι» του συλλόγου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Τον Δεκέμβριο του 2010 ο Ολυμπιακός σε συνεργασία με τον ΟΗΕ φιλοξένησε στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον 8ο Αγώνα Κατά της Φτώχειας. Ένα παιχνίδι στο οποίο μεταξύ άλλων αγωνίστηκαν οι σπουδαίοι Ζινεντίν Ζιντάν και Ρονάλντο. Οι εισπράξεις από αυτό το σημαντικό παιχνίδι διατέθηκαν για την παροχή βοήθειας στους πληθυσμούς του Πακιστάν και της Αϊτής που δοκιμάζονταν.

Το 2011 ο Βαγγέλης Μαρινάκης, στήριξε έμπρακτα την προσπάθεια ανοικοδόμησης της Ιαπωνίας από καταστροφικό τσουνάμι. Ο Ολυμπιακός ήταν μάλιστα η πρώτη διεθνώς ποδοσφαιρική ομάδα που προσέγγισε τους εκπροσώπους της Ιαπωνίας. Οι Ερυθρόλευκοι μάλιστα προσκάλεσαν τον Ιάπωνα πρέσβη σε ειδική τελετή, όπου του πρόσφεραν επιταγή για την αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το 2012 μέσω της μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) Greece Debt Free εξαγόρασε 1.364.000€ του ελληνικού χρέους, προσφέροντας 168.590 € εκ μέρους των 55 παικτών και υπαλλήλων της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ξεχωριστή σημασία έχει και η μεγάλη συνεργασία των «ερυθρόλευκων» με την UNICEF, μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την χρηματοδότηση του προγράμματος εμβολιασμού παιδιών σε διάφορες χώρες του κόσμου που αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Επίσης ο Βαγγέλης Μαρινάκης ενίσχυσε το Steven Gerrard Foundation. Μια φιλανθρωπική οργάνωση, που βοηθά παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Από το 2010 ο Ολυμπιακός και ο ιδιοκτήτης της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ στηρίζουν έμπρακτα τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα». Μια κοινωνική δράση στην οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση ο ηγέτης του Ολυμπιακού.

Το 2014 ο πρόεδρος των πειραιωτών στάθηκε στο πλευρό των κατοίκων του Ληξουρίου στην Κεφαλονιά, μετά από τον ισχυρό σεισμό που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές. Ο ηγέτης των «ερυθρόλευκων» είχε κάνει μια μεγάλη δωρεά για την ανακατασκευή σχολείων στην περιοχή.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ στηρίζουν την καθημερινή λειτουργία του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, στη Μυρτιά Ηρακλείου, ενώ κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι πριν από έξι χρόνια, από τις 4 Μαρτίου 2016 και για δύο μήνες, ο Ολυμπιακός παρείχε τρόφιμα, νερό, είδη ένδυσης και υπόδησης στους πρόσφυγες που παρέμεναν στις Πύλες του λιμανιού του Πειραιά.

Οι μερίδες φαγητού ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ τα είδη ένδυσης καθώς και τα παιχνίδια άγγιξαν τις 150.000.

Από την ίδια χρονιά (2016), ο ισχυρός άνδρας του πειραϊκού συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, παρέχει έμπρακτη στήριξη στο έργο του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ για το Δικαίωμα Συμμετοχής στον Αθλητισμό χωρίς Διακρίσεις με διεθνείς διαστάσεις.

Το 2016 ξεκίνησε επίσης το πρόγραμμα «Μαζί Στη Ζωή! – Μαζί Στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ!», μέσα από το οποίο μαθητές με διανοητικές αναπηρίες Ειδικών Σχολείων του Πειραιά, είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν στην Ακαδημία του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, το εν λόγω πρόγραμμα, αναδείχθηκε ως Ευρωπαϊκή Βέλτιστη Πρακτική στην έρευνα του Ulster University «The Engagement of Disabled People in European Football – Best Practice Cases» που διεξήχθη για την UEFA.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, μέσω της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ προσέφερε δωρεά στη μνήμη του πατέρα του Μιλτιάδη Μαρινάκη, στο Σύλλογο Βορείου Ελλάδος για Άτομα με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Παιδικές Καρδιές».

Μια δωρεά για την αγορά του εξοπλισμού του Ιατρείου Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ».

Επίσης ο Ολυμπιακός προσέφερε τεράστια βοήθεια στους πληγέντες από τις πλημμύρες, στη Μάνδρα Αττικής, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή του.

Το 2021 ο σύλλογος του μεγάλου λιμανιού έδειξε για μια ακόμα φορά το κοινωνικό του πρόσωπο, στηρίζοντας έμπρακτα τους συνανθρώπους μας σε Αρκαλοχώρι και Καστέλι, αλλά και στην Ελασσόνα της Λάρισας, που είχαν πληγεί από σεισμούς, αλλά και στους αντίστοιχους στην Εύβοια, που είχαν πληγεί από τη φονική φωτιά.

Έναν χρόνο αργότερα ο Ολυμπιακός, μετά από εντολή του ηγέτη του, Βαγγέλη Μαρινάκη, στήριξε τους πρόσφυγες της Ουκρανίας, με τη διεξαγωγή φιλικού παιχνιδιού με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η αναμέτρηση είχε μετονομαστεί σε «Αγώνας για την Ειρήνη» και τα έσοδα ύψους 102.000 ευρώ, που συλλέχθηκαν, διατέθηκαν αποκλειστικά για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στα θύματα, καθώς και για τις ανάγκες των προσφύγων του πολέμου.

Ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει επίσης οικονομικά το έργο της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά, ενισχύοντας τα συσσίτιά της που προσφέρονται σε χιλιάδες ανθρώπους.

Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2023, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, ο Ολυμπιακός, με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη, έστειλε στον Βόλο νταλίκες με 30.000 φιάλες νερού, αλλά και στην Καρδίτσα αντίστοιχες με 25.000 φιάλες νερού, όπως επίσης κούτες με ξηρά τροφή, αλλά και άλλα και είδη πρώτης ανάγκης, για τους ηλικιωμένους ανθρώπους.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο σύλλογος του μεγάλου λιμανιού από τη σεζόν 2022-23 έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα, που εγκατέστησε μόνιμα την υπηρεσία ακουστικής περιγραφής, σε άτομα με οπτική αναπηρία, σε όλους τους αγώνες στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Όλα αυτά που προαναφέραμε αποδεικνύουν ότι ο Ολυμπιακός είναι μια τεράστια κοινωνική δύναμη και όχι μόνο ο μεγαλύτερος ελληνικός σύλλογος.