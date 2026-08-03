Πύρινος εφιάλτης στη Δυτική Αττική: Μάχη για να σωθούν οικισμοί – Φλόγες μέσα στην Αγία Σκέπη Βιλίων

Εικόνες αποκάλυψης από τα πύρινα μέτωπα, ξεκίνησαν ρίψεις τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας

Η φωτιά που ξεκίμνησε από την Βοιωτία συνεχίζει να μαίνεται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα απειλώντας πλέον τη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν αδιάκοπη μάχη για την κατάσβεσή της, σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά έχει επεκταθεί και στη δυτική Αττική, θέτοντας σε κίνδυνο πολλούς οικισμούς

Πυροσβέστες και εθελοντές προσπαθούν με κάθε διαθέσιμο μέσο να προστατεύσουν το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων, περιοχές που έχουν περικυκλωθεί από τις φλόγες.

Η πυκνή βλάστηση του Πόρτο Γερμενό έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται επίσης στη διάσωση της Αγίας Σκέπης.

Η ανησυχία των κατοίκων αυξάνεται, καθώς υπάρχει φόβος η φωτιά να προσεγγίσει τα Μέγαρα και τη Μάνδρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούσαν σε εκκένωση περιοχών στη δυτική Αττική.

Οι άνεμοι παραμένουν θυελλώδεις, δυσχεραίνοντας το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της συντριβής των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα, με θύματα έναν Δανό και έναν Έλληνα.

Η φωτιά σε δύο βασικά μέτωπα έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές . Το πρώτο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα στο Κρύο Πηγάδι. Το δεύτερο μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων, συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι.

Στο Κρύο Πηγάδι η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές, καθώς έχουν καεί κατοικίες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Λούμπα, έξω από τα Βίλια. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν τις φλόγες.

Τις τελευταίες ώρες, η μεγάλη επιχείρηση έχει επικεντρωθεί στην περιοχή Κανδήλι, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας. Εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά έχει περάσει στον οικισμό της Αγίας

Σκέπης. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ Σπύρο Δαρσινό, οι φλόγες βρίσκονται κοντά στις αυλές των σπιτιών. Θετικό στοιχείο αποτελεί η έναρξη των επιχειρήσεων από ελικόπτερα της Πυροσβεστικής με το πρώτο φως της ημέρας.

Νωρίτερα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους του Κανδηλίου, της Αγίας Σκέπης και της περιοχής Μπόσικα να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Νέα Πέραμο.

Πίσω από την περιοχή βρίσκονται οι πρόποδες του όρους Πατέρα, όπου εξακολουθεί να καίει ένα ιδιαίτερα ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης. Ταυτόχρονα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες με φάρους και ηχητικά σήματα, καλώντας όσους παραμένουν σε διάσπαρτες κατοικίες να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή.

Την ίδια στιγμή, πυροσβέστες συνοδεύουν βαρέα οχήματα της Περιφέρειας, της Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου. Μπουλντόζες και άλλα χωματουργικά μηχανήματα επιχειρούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς.

Ολονύκτια η μάχη της Πυροσβεστικής με τις φλόγες για τον περιορισμό της φωτιάς – Όλες οι εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα

Mega Γεγονότα | Ολονύκτια η μάχη της Πυροσβεστικής με τις φλόγες για τον περιορισμό της φωτιάς – Όλες οι εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα | megatv.com

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Πώς εξελίσσεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Χθες, Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν κατά την επιχείρηση δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της

Ψάθας Αττικής. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, ένας Δανός κι ένας Έλληνας, ενώ τα δύο μέλη του άλλου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, διασώθηκαν και τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι επίγειες δυνάμεις βρίσκονταν επί ποδός όλο το βράδυ διανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες με χωματουργικά μηχανήματα και δίνοντας τιτάνια μάχη, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι προσπάθειες

των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε δύο σημεία και συγκεκριμένα στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδήλι Μεγάρων. Επιπλέον μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε σήμερα στις 03.24, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα, με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο.

Πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων εξακολουθούν και επιχειρούν μαζί με εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη της κατάσβεσης μπήκαν και τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί να ενισχυθούν.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Επιπλέον λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Έως και χθες στις 12.05 το μεσημέρι, σύμφωνα με την

ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, από το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία, οι εκτάσεις που είχαν πληγεί ξεπερνούν τα 111.000 στρέμματα (30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής).

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα, σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας,προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ξεκινά σήμερα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο τον συντονισμό όλων των

εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων Κρατικής Αρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ θα αναπτυχθούν στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψίες.

Ειδικότερα σήμερα στις 11:00, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος, με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη, του συντονιστή Κρατικής Αρωγής, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.

Πάνω από 500 πυροσβέστες συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης στα πύρινα μέτωπα σε Αττική και Βοιωτία

Πύρινος ανεμοστρόβιλος στην Δομβραίνα Βοιωτίας

59K views · 636 reactions | 🔥 Πύρινος ανεμοστρόβιλος σε συνδυασμό με…

🔥 Πύρινος ανεμοστρόβιλος σε συνδυασμό με τη στάχτη της επιφάνειας μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς στην Δομβραίνα Βοιωτίας.

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Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τη χαρτογράφηση των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας που επλήγησαν από την πυρκαγιά της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η ενεργοποίηση πραγματοποιήθηκε μετά από εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, προχώρησε στην ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service – Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR 910) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της δράσης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις πυρόπληκτες περιοχές της Π.Ε. Αχαΐας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Τα στοιχεία αυτά θα συμβάλουν σημαντικά στο έργο των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών της πυρκαγιάς.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η διάθεση των χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων, αναμένεται άμεσα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν δωρεάν από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διευκόλυνση του έργου τους.

Πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Το τελευταίο μήνυμα του 112 για εκκένωση τεσσάρων περιοχών

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112 Greece on Twitter / X

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Λούμπα #Άνω_Αλεποχώρι #Μορφέικα #Στάνες_Μόρφα της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε μέσω επαρχιακής οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου προς #Μέγαρα‼️ Ακολουθείτε τις…— 112 Greece (@112Greece) August 2, 2026

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Σύμφωνα με πληροφορίες οι φλόγες έχουν περάσει μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης

Ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού από εναέρια μέσα σε Αττική και Βοιωτία

Μάχη με τις φλόγες με το πρώτο φως της ημέρας σε Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Αγία Σκέπη Βιλίων, καλύτερη η εικόνα στη Ψάθα