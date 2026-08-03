Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος ερμηνευτής Λάκης Χαλκιάς

Τον θάνατό του ανακοίνωσε η οικογένειά του – Το σημαντικό έργο που αφήνει πίσω του

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 2 Αυγούστου ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Η οικογένειά του ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη την απώλειά του, επισημαίνοντας πως η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα γνωστοποιηθούν σύντομα.

Ο Λάκης Χαλκιάς, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας.

Σε σχετική ανακοίνωση, η οικογένειά του σημειώνει:

«Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει τον θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».

Ποιος ήταν ο Λάκης Χαλκιάς

Ο Λάκης Χαλκιάς, κατά κόσμον Μιχάλης Χαλκιόπουλος, γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου 1943. Ήταν μέλος της τέταρτης γενιάς της ιστορικής μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων και γιος του σπουδαίου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά, συνεχίζοντας μια παράδοση που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη δημοτική μουσική.

Η επαφή του με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Σε ηλικία μόλις επτά ετών άρχισε να ασχολείται ενεργά με το τραγούδι, ενώ ανέπτυξε τις δεξιότητές του ως πολυοργανίστας, παίζοντας κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι.

Τη δεκαετία του 1960 (1961-1967), το ταλέντο του τον έφερε στα πάλκα δίπλα σε κορυφαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Συνεργάστηκε με προσωπικότητες όπως η Σωτηρία Μπέλλου, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Παράλληλα, συνυπήρξε με ρεμπέτες-ορόσημα όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τσιτσάνης.

Παρέμεινε πιστός στις ρίζες του, περιοδεύοντας τα καλοκαίρια με το οικογενειακό συγκρότημα σε παραδοσιακά πανηγύρια και γιορτές της υπαίθρου.

Η περίοδος 1967-1971 τον βρήκε στις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου το καλλιτεχνικό του εκτόπισμα φάνηκε μέσα από τη συνεργασία του με τον παγκοσμίου φήμης ηθοποιό Άντονι Κουίν, σε τηλεοπτική παρουσίαση του «Ζορμπά» (σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη) για δίκτυο του Σακραμέντο της Καλιφόρνιας.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1971, η καριέρα του απογειώθηκε μέσα από τη μνημειώδη συνεργασία του με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο.

Το 1984 δέχτηκε την πρόταση να μελοποιήσει αποσπάσματα από την «Ιλιάδα» του Ομήρου. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με την «Οδύσσεια» του Ν. Καζαντζάκη σε μουσική Νίκου Μαμαγκάκη.