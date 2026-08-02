«Στα χνάρια θεών, ηρώων και τεράτων»: «Ύμνοι» της Guardian στη Ελλάδα του Οδυσσέα μέσα από πέντε ταξίδια

Από το μαντείο των Δελφών μέχρι τα σμαραγδένια νερά των Παξών, κάθε προορισμός διατηρεί μια αφήγηση που έχει αντέξει στον χρόνο.

Η ελληνική μυθολογία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις ισχυρότερες πολιτιστικές κληρονομιές του κόσμου, όχι μόνο επειδή γέννησε ιστορίες που διαβάζονται αδιάκοπα εδώ και χιλιάδες χρόνια, αλλά και επειδή τα ίδια τα τοπία όπου εκτυλίχθηκαν οι θρύλοι παραμένουν ζωντανά.

Μια αφήγηση που έχει αντέξει στον χρόνο

«Βουνά, ποτάμια, ακροπόλεις και νησιά συνδέονται ακόμη με θεούς, ήρωες και μυθικά πλάσματα, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα ταξίδι όπου η ιστορία, η αρχαιολογία και η φαντασία συνυπάρχουν. Από το μαντείο των Δελφών μέχρι τα σμαραγδένια νερά των Παξών, κάθε προορισμός διατηρεί μια αφήγηση που έχει αντέξει στον χρόνο», σημειώνει η ταξιδιωτική συντάκτρια της Guardian πριν αρχίσει το οδοιπορικό της σε πέντε σημεία της μυθικής Ελλάδας.

Στους πρόποδες του Παρνασσού, οι Δελφοί θεωρούνταν από τους αρχαίους Έλληνες το κέντρο του κόσμου. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Δίας άφησε δύο αετούς να πετάξουν από τα δύο άκρα της Γης και το σημείο όπου συναντήθηκαν ορίστηκε ως ο «ομφαλός» της. Εκεί ο Απόλλωνας ίδρυσε το περίφημο μαντείο του, όπου βασιλιάδες, στρατηγοί αλλά και απλοί άνθρωποι ταξίδευαν για να ζητήσουν χρησμό από την Πυθία. Οι απαντήσεις της ήταν διάσημες για τον αινιγματικό χαρακτήρα τους, όμως θεωρούνταν θεϊκή καθοδήγηση. Σήμερα, ο αρχαιολογικός χώρος εξακολουθεί να εντυπωσιάζει, με τον ναό του Απόλλωνα, το αρχαίο θέατρο και την ανεμπόδιστη θέα προς την κοιλάδα του Πλειστού και τον Κορινθιακό κόλπο να συνθέτουν ένα από τα πιο εμβληματικά τοπία της Ελλάδας.

Για όσους αναζητούν δροσιά αλλά και έναν τόπο στενά συνδεδεμένο με την Οδύσσεια, ο ποταμός Αχέροντας στην Ήπειρο αποτελεί ιδανική επιλογή. Στη μυθολογία ήταν ένας από τους πέντε ποταμούς που περιέβαλλαν τον Άδη, το πέρασμα από το οποίο οι ψυχές οδηγούνταν στον κάτω κόσμο με τη βάρκα του Χάροντα. Η Κίρκη είχε υποδείξει στον Οδυσσέα να ακολουθήσει τον Αχέροντα προκειμένου να φτάσει στο βασίλειο των νεκρών. Σήμερα, το σκηνικό μόνο ζοφερό δεν θυμίζει. Τα κρυστάλλινα νερά διασχίζουν ένα καταπράσινο φαράγγι, δημιουργώντας έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς προορισμούς της χώρας. Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν πεζοπορία μέσα στο ποτάμι, ράφτινγκ ή να εξερευνήσουν το Νεκρομαντείο κοντά στη Μεσοπόταμο, όπου σύμφωνα με την παράδοση οι ζωντανοί επικοινωνούσαν με τις ψυχές των νεκρών. Λίγο πιο πέρα, στις Πύλες του Άδη, τα απότομα ασβεστολιθικά βράχια δημιουργούν ένα σκηνικό που εύκολα εξηγεί γιατί η αρχαιότητα το ταύτισε με την είσοδο στον κάτω κόσμο.

Στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, η Πύλος συνδυάζει την ομηρική παράδοση με ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Η «αμμώδης Πύλος» του Ομήρου ήταν η έδρα του σοφού βασιλιά Νέστορα, ενός από τους σημαντικότερους συμμάχους των Αχαιών στον Τρωικό Πόλεμο. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το Ανάκτορο του Νέστορα, το καλύτερα διατηρημένο μυκηναϊκό ανάκτορο της Ελλάδας. Ωστόσο, η περιοχή συνδέεται και με έναν από τους πιο διάσημους μύθους του Ερμή. Στο Σπήλαιο του Νέστορα, πάνω από τη διάσημη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, λέγεται ότι ο νεογέννητος ακόμη θεός έκρυψε τα βόδια που είχε κλέψει από τον Απόλλωνα, αποδεικνύοντας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ζωής του την πονηριά και την ευφυΐα του. Η παραλία, με το χαρακτηριστικό ημικυκλικό της σχήμα, τα αμμοθινικά οικοσυστήματα και τους υγροτόπους που φιλοξενούν δεκάδες είδη πουλιών, αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς φυσικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Λίγες περιοχές της Ελλάδας είναι τόσο στενά συνδεδεμένες με τους ομηρικούς μύθους όσο οι Μυκήνες. Η πανίσχυρη μυκηναϊκή ακρόπολη, που σύμφωνα με την παράδοση ίδρυσε ο Περσέας, υπήρξε το βασίλειο του Αγαμέμνονα, του αρχιστράτηγου των Αχαιών στην εκστρατεία εναντίον της Τροίας. Χτισμένη σε στρατηγικό σημείο της Αργολίδας, δεσπόζει πάνω από τον κάμπο με θέα προς το Άργος και το Ναύπλιο. Η Πύλη των Λεόντων, με τα δύο ανάγλυφα λιοντάρια, αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο του αρχαιολογικού χώρου και ένα από τα σημαντικότερα δείγματα μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής. Στο εσωτερικό σώζονται τα ερείπια του ανακτόρου, ο λεγόμενος Τάφος της Κλυταιμνήστρας και ο επιβλητικός Θησαυρός του Ατρέα, ο εντυπωσιακός θολωτός τάφος που συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα μνημεία της Εποχής του Χαλκού. Το μουσείο συμπληρώνει την εμπειρία με ευρήματα όπως πινακίδες Γραμμικής Β, της αρχαιότερης μορφής της ελληνικής γραφής, καθώς και αντίγραφο της περίφημης χρυσής νεκρικής μάσκας που αποδίδεται στον Αγαμέμνονα.

Στο Ιόνιο, τέλος, οι Παξοί προσφέρουν μια διαφορετική εκδοχή της ελληνικής μυθολογίας, πιο ρομαντική και λιγότερο πολεμική. Σύμφωνα με τον θρύλο, ο Ποσειδώνας ερωτεύτηκε τη θαλάσσια νύμφη Αμφιτρίτη και, για να δημιουργήσει ένα ήσυχο καταφύγιο για τους δύο τους, αποκόλλησε με την τρίαινά του το νότιο άκρο της Κέρκυρας, σχηματίζοντας το μικρό νησί των Παξών. Οι εντυπωσιακές γαλάζιες σπηλιές θεωρούνται το μυθικό τους καταφύγιο, ενώ τα διάφανα νερά φιλοξενούν προστατευόμενα λιβάδια ποσειδωνίας, δελφίνια και πλούσια θαλάσσια ζωή. Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τις σπηλιές με σκάφος, να κολυμπήσουν στους κολπίσκους του νησιού ή να περιηγηθούν στους γραφικούς οικισμούς της Λάκκας και του Γαΐου, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι που αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα οι αρχαίοι μύθοι εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ίδιου του τοπίου.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ