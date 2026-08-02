Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η αυξημένη επικινδυνότητα καλύπτει και τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού — Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι — με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, την Περιφέρεια, τους δήμους και τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας να τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η ξηρότητα της βλάστησης, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι που επικρατούν μέσα στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου δημιουργούν συνθήκες οι οποίες μπορούν να ευνοήσουν τόσο την εκδήλωση όσο και την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε δασικές, αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπου ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να λάβει γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ολόκληρη η Κρήτη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου

Τι πρέπει να αποφεύγουν οι πολίτες

Οι αρμόδιες Αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύονται δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως:

η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καλλιεργειών,

η χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες,

οι υπαίθριες ψησταριές,

το κάπνισμα μελισσών,

η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη και να ενημερώνουν αμέσως την Πυροσβεστική, καλώντας στο 199 ή στο 112, εάν αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.

Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική και Εύβοια

Ακόμη δυσκολότερη εμφανίζεται η κατάσταση σε τμήματα της Αττικής, της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Στην κατηγορία 3 περιλαμβάνονται επίσης αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.

Ο χάρτης πρόβλεψης εκδόθηκε την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 12:30 από την επιστημονική ομάδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ισχύει για ολόκληρη τη Δευτέρα.