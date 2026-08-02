Φωτιά Ρέθυμνο: Συγκλονιστικές εικόνες από την επόμενη ημέρα

Οι εικόνες της επόμενης μέρας από τη φωτιά στο Ρέθυμνο είναι αποκαρδιωτικές και αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Οι πολλαπλές φωτιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο Κρήτης τις προηγούμενες μέρες άφησαν πίσω τους έναν τραγικό απολογισμό. Δύο νεκροί πυροσβέστες, πάνω από 45.000 στρέμματα καμμένα, αλλά και περιουσίες, όλα έγιναν στάχτη μέσα σε μία στιγμή.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι από το βράδυ του Σαββάτου οι φωτιές στο νότιο Ρέθυμνο με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να είναι στο σημείο υπό το φόβο των αναζωπυρώσεων, όπως μεταδίδει το patris.gr. Τέσσερις ημέρες μετά οι άνεμοι έχουν κοπάσει με την κατάσταση να είναι σαφώς βελτιωμένη.

Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους

Ο εφιάλτης για τους κατοίκους της περιοχής δεν έχει τελειώσει. Οι κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές μετρούν τις πληγές τους. Καμμένα σπίτια, αυτοκίνητα και ζώα.

Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Συγκλονιστικές εικόνες από το Ρέθυμνο

Δωρεάν διαμονή για τους πυρόπληκτους

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την παράταση, έως την Τρίτη 04 Αυγούστου , της προσωρινής διαμονής πληγέντων από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί: εδώ

Πάνω από 1.200 μερίδες φαγητού σε πυροσβέστες, εθελοντές και πυρόπληκτους

Ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης έστειλε ο Δήμος Μυλοποτάμου καθώς, μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 1.200 μερίδες ζεστού φαγητού, καθώς και εκατοντάδες είδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να στηριχθούν οι πυροσβέστες, οι εθελοντές και οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή επιχειρήσεων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, πολιτιστικών συλλόγων, προέδρων δημοτικών κοινοτήτων, εθελοντών, εργαζομένων του Δήμου, πολιτών και επισκεπτών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα προσφοράς.

Οι μερίδες παραδόθηκαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου και διανεμήθηκαν στους πυροσβέστες και τους εθελοντές που εξακολουθούν να επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα, ενώ τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης προωθήθηκαν στις πληγείσες περιοχές για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των κατοίκων. Παράλληλα, μέρος των γευμάτων προσφέρθηκε στο Γηροκομείο Ρεθύμνου και στον Σύλλογο «Αγάπη».

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γεώργιος Κλάδος χαρακτήρισε συγκινητική την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην προσπάθεια. Όπως ανέφερε, «υπάρχουν τόποι που ξεχωρίζουν όχι μόνο για την ιστορία τους, αλλά και για τον τρόπο που στέκονται απέναντι στις δυσκολίες. Ο Μυλοπόταμος είναι ένας από αυτούς, ένας τόπος που στις κρίσιμες στιγμές απαντά με ενότητα, ανθρωπιά και πράξεις».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Ζαχαρίας Λαδιανός σημείωσε ότι η δράση ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, επισημαίνοντας ότι κάθε προσφορά είχε τη δική της αξία και συνέβαλε ώστε η βοήθεια να φτάσει έγκαιρα σε όσους τη χρειάζονταν. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν, καθώς και τους εργαζομένους των Κοινωνικών Υπηρεσιών και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για την άμεση κινητοποίησή τους.

Με αφορμή τη μεγάλη κινητοποίηση, ο Δήμος Μυλοποτάμου απηύθυνε και έκκληση προς τους πολίτες να παραμείνουν σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, υπογραμμίζοντας ότι η υπευθυνότητα και η συνεργασία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία του τόπου.

Κλειστό το Φαράγγι του Κουρταλιώτη

Κλειστό θα παραμείνει και σήμερα, Κυριακή, για το κοινό το Φαράγγι του Κουρταλιώτη, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε το νότιο Ρέθυμνο.Ατυχήματα και καταστροφές

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επισκεπτών, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, υπό τον φόβο πιθανών αναζωπυρώσεων.

Παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, οι ισχυροί άνεμοι που συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή διατηρούν τον κίνδυνο ενεργό, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και να πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες και ελέγχους.

Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να σεβαστούν τα μέτρα ασφαλείας και να μην επιχειρήσουν την είσοδο στο φαράγγι μέχρι να δοθεί επίσημα το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία του.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου

Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος, επιβάλλοντάς του τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Ανδρέας Αργυρόπουλος, έκανε λόγο για «μια πολύ δύσκολη διαδικασία », επισημαίνοντας ότι η πίεση που προκλήθηκε από τα γεγονότα, η καταστροφή και η απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών οδήγησαν, όπως υποστήριξε, σε βιαστικές διαδικαστικές ενέργειες κατά το στάδιο της προανάκρισης.

Ο κ. Αργυρόπουλος ανέφερε ακόμη ότι ο εντολέας του παρουσιάστηκε ως υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου «χωρίς να είναι», υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί αξιολογήθηκαν από τις δικαστικές αρχές. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε πλήρως με τον ανακριτή και την εισαγγελέα, δίνοντας, όπως είπε, αναλυτικές εξηγήσεις, ενώ χαρακτήρισε τον εντολέα του «έναν από τους πιο άξιους υπαλλήλους του δικτύου», ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε ενεργό συμμετοχή στην αποκατάσταση βλαβών και στην εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.