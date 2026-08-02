Συνεδριάζει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 18:30 θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, Λότζια) το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Προτάσσεται προς ενημέρωση και συζήτηση το ακόλουθο θέμα:

– Εξέταση του με αριθμ. πρωτ. 75235/27-07-2026 αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» με θέμα «Περιστατικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δημοτικής Αστυνομίας – Αίτημα για σαφείς απαντήσεις και ενημέρωση».

Εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ηρακλείου 2024-2028 (Φάση Α’ «Στρατηγικός Σχεδιασμός» και Φάση Β’ «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός» (απόφαση 492/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

2. Αναπροσαρμογή του Επικοινωνιακού Σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου και του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2026, με ένταξη νέων κωδικών κατόπιν της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2026 σύμφωνα με τα αιτήματα του Τμήματος Οδοποιίας, του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, του Τμήματος Πολιτισμού-Αθλητισμού- Ν. Γενιάς & Εθελοντισμού- ΚΕΣΑΝ, του Τμήματος Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων, του Τμήματος Έργων Υπαίθριων Χώρων, του Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου.

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026 για τις μεταβολές που προέκυψαν στις χρηματοδοτήσεις που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης.

5. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου- 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμετρία – τηλεέλεγχος)» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

6. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής.