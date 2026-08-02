Ηράκλειο:Με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή και ενθουσιασμό συνεχίστηκε η δεύτερη ημέρα του Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης ΖΟΡΜΠΑΣ στη Μυρτιά.

Με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή και ενθουσιασμό συνεχίστηκε η δεύτερη ημέρα του Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης ΖΟΡΜΠΑΣ στη Μυρτιά. Ακόμη περισσότεροι επισκέπτες γέμισαν τους δρόμους του χωρίου, επιβεβαιώνοντας με την παρουσία τους τη δυναμική αυτής της πολιτιστικής διοργάνωσης.

Η αυλαία της δεύτερης ημέρας άνοιξε το απόγευμα με «Το κυνήγι της πράσινης πέτρας», ένα κυνήγι κρυμμένου θησαυρού για παιδιά, τα οποία ξεχύθηκαν στα σοκάκια του χωριού για να βρουν την «πράσινην πέτρα» του Ζορμπά. Το κυνήγι σχεδιάστηκε από τον Αντώνη Νικολόπουλο (Soloύp).

Στη συνέχεια, το κοινό έζησε για ακόμα μία φορά την καθηλωτική περιηγητική παράσταση «7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά», σε σχεδιασμό και καλλιτεχνική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη. Οι θεατές ακολούθησαν τη διαδρομή στους δρόμους της Μυρτιάς, ανακαλύπτοντας τις διαφορετικές πτυχές του εμβληματικού ήρωα του Νίκου Καζαντζάκη.

Η βραδιά κορυφώθηκε στην κεντρική μουσική σκηνή με τη μοναδική συναυλία «Στη θηλυκή πλευρά της Μεσογείου». Η Σαβίνα Γιαννάτου και οι Primavera En Salonico πρόσφεραν ένα ταξίδι σπάνιας αισθητικής που καταχειροκροτήθηκε.

Σήμερα η μεγάλη αυλαία του Φεστιβάλ

Το ταξίδι του Φεστιβάλ ΖΟΡΜΠΑΣ ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 2 Αυγούστου, με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα:

• 18:30 | «Το κυνήγι της πράσινης πέτρας»: Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού για παιδιά από 8 ετών και άνω, σχεδιασμένο από τον Αντώνη Νικολόπουλο (Soloύp).

• 20:00 | «Στην αυλή της Σαντέζας» – Συναυλία της mezzo soprano Μαρίας Ανδρικοπούλου με τον πιανίστα Σπύρο Σουλαδάκη

• 22:00 | «Μια σύγχρονη ανάγνωση της κρητικής μουσικής» – Συναυλία του Γιώργη Μανωλάκη με τους Couleur Locale Trio & Friends

Μάθετε περισσότερα: kazantzaki.gr/gr/zorbas-festival-of-speech-and-art

Προμήθεια εισιτηρίων στη more.com: https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/festibal-zormpas/ και στα φυσικά σημεία: Μουσείο Καζαντζάκη, Καταστήματα Public, Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης.

Δωρεάν μετακίνηση προς/από Μυρτιά και Ηράκλειο για το Φεστιβάλ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.kazantzaki.gr/gr/news/dorean-metakinisi-apo-kai-pros-murtia-gia-to-festibal-zormpas-533

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων

Μεγάλος Χορηγός: Ευάγγελος Μαρινάκης