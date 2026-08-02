Ρέθυμνο:Ανοιχτή Επιστολή κατοίκων και επιχειρηματιών της Αγίας Γαλήνης, προς τις αρμόδιες Αρχές για πλήρη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφικής πυρκαγιάς

Ανοιχτή Επιστολή κατοίκων και επιχειρηματιών της Αγίας Γαλήνης, προς τις αρμόδιες Αρχές για πλήρη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφικής πυρκαγιάς, απόδοση ποινικών και αστικών ευθυνών και μόνιμα μέτρα πρόληψης.

«Εμείς, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίας Γαλήνης, απευθυνόμαστε προς κάθε αρμόδια Αρχή με αγανάκτηση, οργή αλλά και αποφασιστικότητα.

Για ακόμη μία χρονιά παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές.

Κάθε φορά που επικρατούν θυελλώδεις άνεμοι, η ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης μετατρέπεται σε σημείο από το οποίο ξεκινά μία νέα τραγωδία. Κάθε χρόνο καίγονται δάση, περιουσίες, κόποι μιας ζωής, επιχειρήσεις και ο φυσικός πλούτος του τόπου μας.

Φέτος, όμως, το τίμημα ήταν ασύλληπτο.

Δεν μετρήσαμε μόνο καμένες εκτάσεις.

Μετρήσαμε ανθρώπινες ζωές.

Δύο πυροσβέστες δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειές τους.

Πόσες ακόμη ζωές πρέπει να χαθούν για να αποφασίσει επιτέλους η Πολιτεία ότι η πρόληψη κοστίζει λιγότερο από την αδιαφορία;

Πόσες ακόμη βιβλικές καταστροφές πρέπει να ζήσει ο τόπος μας;

Πόσες ακόμη επιχειρήσεις πρέπει να καταστραφούν;

Πόσοι ακόμη κάτοικοι πρέπει να βλέπουν τις περιουσίες τους να γίνονται στάχτη;

Η πυρκαγιά οφείλει να διερευνηθεί σε βάθος.

Εάν πρόκειται για εμπρησμό, απαιτούμε τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Εάν προκλήθηκε από τεχνική βλάβη ή δυσλειτουργία εγκατάστασης ηλεκτρικού δικτύου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, απαιτούμε να διαπιστωθεί αντικειμενικά και να αποδοθούν όλες οι προβλεπόμενες ποινικές και αστικές ευθύνες.

Δεν θα αποδεχθούμε άλλη μία υπόθεση που θα κλείσει με μια εύκολη εξήγηση χωρίς πλήρη διερεύνηση.

Η κοινωνία της Αγίας Γαλήνης απαιτεί αλήθεια.

Όχι υποθέσεις.

Όχι σιωπή.

Όχι συγκάλυψη.

Ζητούμε – Απαιτούμε

1. Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου – Ανακριτικό Τμήμα

Με σεβασμό στη μνήμη των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, απαιτούμε η ανακριτική έρευνα να πραγματοποιηθεί με απόλυτη αντικειμενικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και πλήρη ανεξαρτησία από κάθε εξωγενή παράγοντα ή σκοπιμότητα.

Ζητούμε να ενημερωθούμε για την πορεία της έρευνας και, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, να μας παρασχεθεί κάθε νόμιμη πρόσβαση στο πόρισμα και στη σχετική δικογραφία, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της περιοχής υπέστησαν τεράστια περιβαλλοντική και οικονομική ζημία.

2. Από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου

Να εποπτεύσει προσωπικά τη νομιμότητα και την πληρότητα της προκαταρκτικής εξέτασης και της ανακριτικής διαδικασίας, ώστε να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τυχόν ευθύνεται.

Δεν ζητούμε κρατικές ενισχύσεις.

Δεν ζητούμε φορολογικές ελαφρύνσεις.

Δεν είμαστε επαίτες.

Ζητούμε αυτό που κάθε πολίτης δικαιούται σε ένα κράτος δικαίου:

Δικαιοσύνη.

3. Από τον ΔΕΔΔΗΕ

Να προβεί άμεσα σε πλήρη τεχνική διερεύνηση όλων των εγκαταστάσεων της περιοχής και να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματά της στις αρμόδιες Αρχές.

Παράλληλα, να εκπονήσει και να υλοποιήσει σχέδιο υπογειοποίησης ή κάθε άλλου κατάλληλου τεχνικού μέτρου που θα εξαλείψει τον κίνδυνο επανάληψης παρόμοιων γεγονότων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τα πορίσματα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που προκύψει ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, δηλώνουμε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αναζήτηση ποινικών και αστικών ευθυνών.

4. Από την Περιφέρεια Κρήτης και την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου

Η Περιφέρεια Κρήτης, ως καθ’ ύλην αρμόδια για την εκτέλεση και χρηματοδότηση κρίσιμων έργων Πολιτικής Προστασίας και αντιπυρικής θωράκισης, οφείλει να αναλάβει άμεσα κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την προστασία της περιοχής μας.

5. Από τον Δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος δεν μπορεί πλέον να παρακολουθεί παθητικά την επανάληψη των ίδιων καταστροφών.

Οφείλει, ως αρμόδιος φορέας της διοικητικής περιφέρειας, να ενεργοποιήσει κάθε διαθέσιμο μηχανισμό, να συντονίσει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, να πιέσει κάθε αρμόδιο φορέα και να απαιτήσει την υλοποίηση μόνιμων έργων πρόληψης.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των δημοτών και του φυσικού πλούτου δεν αποτελεί επιλογή.

Αποτελεί θεσμική υποχρέωση.

Η ανοχή έχει πλέον εξαντληθεί.

Η κοινωνία της Αγίας Γαλήνης δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι κάθε καλοκαίρι θα ζει με τον φόβο της επόμενης καταστροφής.

Η οργή των πολιτών δεν στρέφεται απέναντι στους θεσμούς.

Στρέφεται απέναντι στην αδράνεια, στην ατιμωρησία και στην επανάληψη των ίδιων λαθών.

Αναμένουμε άμεσες ενέργειες.

Η κοινωνία της Αγίας Γαλήνης δεν θα αρκεστεί πλέον σε υποσχέσεις»