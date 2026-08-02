Σήμερα, Κυριακή 2 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά την Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν, επίσης: ο Άγιος Θεόδωρος ο Νεομάρτυρας που μαρτύρησε στα Δαρδανέλια, η Οσία Φωτεινή η Θαυματουργός η Κυπρία (Αγία Φωτού), ο Άγιος Ιουστινιανός Β’ ο Βασιλιάς και ο Άγιος Βασίλειος ο δια Χριστόν Σαλός και Θαυματουργός εκ Μόσχας

Εορτολόγιο 2 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ιουστινιανός

Ποιος ήταν ο Ιουστινιανός ο Β’

Ο Ιουστινιανός Β΄ ή Ιουστινιανός ο Ρινότμητος (668/669 – 4 Νοεμβρίου 711 ήταν ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπό τη Δυναστεία του Ηρακλείου (685 – 695) και για δεύτερη φορά (705 – 711).

Προσπάθησε να επαναφέρει τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία στις παλιές της δόξες, αλλά προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, καθώς δεν είχε τη λεπτότητα που έδειξε ο πατέρας του Κωνσταντίνος Δ΄.

Το αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει εξέγερση και να ανατραπεί. Οι Σλάβοι και οι Βούλγαροι τον βοήθησαν να επανέλθει στον θρόνο. Ανετράπη και πάλι το 711 μΧ. Ο στρατός την είχε εγκαταλείψει πριν τη δολοφονία του.