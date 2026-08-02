Μυλοπόταμος: Πάνω από 1.200 μερίδες φαγητού και είδη πρώτης ανάγκης σε πυρόπληκτους και πυροσβέστες – Μαζική κινητοποίηση αλληλεγγύης

Την ώρα που οι πυροσβέστες και οι εθελοντές συνεχίζουν, για ακόμη μία ημέρα, να δίνουν μια υπεράνθρωπη μάχη με τις φλόγες, ο Δήμος Μυλοπόταμου και η τοπική κοινωνία απέδειξαν ότι η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς μια έννοια, αλλά μια στάση ζωής που εκφράζεται με πράξεις.

Με πρωτοβουλία του Δήμου Μυλοποτάμου και τη συγκινητική ανταπόκριση επιχειρήσεων εστίασης, τουριστικών μονάδων, Πολιτιστικών Συλλόγων, Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, εθελοντών και δεκάδων πολιτών, συγκεντρώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες περισσότερες από 1.200 μερίδες ζεστού φαγητού, καθώς και εκατοντάδες είδη πρώτης ανάγκης.

Ο Δήμαρχος Μυλοπόταμου Γεώργιος Κλάδος, ο Αντιδήμαρχος Ζαχαρίας Λαδιανός και εργαζόμενοι του Δήμου παρέδωσαν σήμερα Σάββατο 01 Αυγούστου, την ανθρωπιστική βοήθεια στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου. Οι μερίδες φαγητού διανεμήθηκαν στους πυροσβέστες και τους εθελοντές που επιχειρούν αδιάκοπα στα πύρινα μέτωπα, ενώ τα είδη πρώτης ανάγκης και φαγητό προωθήθηκαν στις πυρόπληκτες περιοχές για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πληγέντων.

Παράλληλα, μέρος των γευμάτων διατέθηκε στο Γηροκομείο Ρεθύμνου και στον Σύλλογο «Αγάπη», ενισχύοντας το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελούν οι δύο δομές.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γεώργιος Κλάδος, δήλωσε:

«Η ανταπόκριση της κοινωνίας του Μυλοποτάμου ήταν πραγματικά συγκινητική. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας: τις επιχειρήσεις εστίασης, τις ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, τους απλούς πολίτες, τους επισκέπτες του τόπου μας, καθώς και τους εργαζομένους του Δήμου που αφιέρωσαν χρόνο και κόπο για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας.

Υπάρχουν τόποι που ξεχωρίζουν όχι μόνο για την ιστορία τους, αλλά και για τον τρόπο που στέκονται απέναντι στις δυσκολίες. Ο Μυλοπόταμος είναι ένας από αυτούς· ένας τόπος που, στις κρίσιμες στιγμές, απαντά με ενότητα, ανθρωπιά και πράξεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα που στέλνουμε σήμερα.»

Ο Αντιδήμαρχος Ζαχαρίας Λαδιανός δήλωσε:

«Η προσπάθεια αυτή ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς. Κάθε προσφορά είχε τη δική της αξία και κάθε άνθρωπος που συμμετείχε συνέβαλε ώστε η βοήθεια να φτάσει έγκαιρα σε όσους τη χρειάζονταν. Ευχαριστώ όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, καθώς και τους εργαζομένους των Κοινωνικών Υπηρεσιών και του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, που από την πρώτη στιγμή έσπευσαν να συνδράμουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.»

Ο Δήμος Μυλοπόταμου απευθύνει, παράλληλα, ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας μας αποτελεί ευθύνη όλων.

Η αυστηρή τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας, η αποφυγή κάθε ενέργειας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και η άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς αποτελούν πράξεις ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο και στον τόπο μας.

Με υπευθυνότητα, συνεργασία και επαγρύπνηση προστατεύουμε τον τόπο μας.