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Σάρωσε 15χρονος από το Ηράκλειο σε διαγωνισμό πιάνου στη Βιέννη – Έδωσε συναυλία στη Glässerne Saal της διάσημης Musikverein της Βιέννης

Από: ΠΚ team

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Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σε δύο γύρους, μια με ηχογράφηση και μια με ζωντανή εκτέλεση κλασικού έργου Haydn, Mozart ή Beethoven.

Ο δεκαπεντάχρονος Παναγιώτης Πεδιαδίτης, μαθητής του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου και του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου, κέρδισε το Α΄Βραβείο στον 3rd International Vienna Piano Competition “Wiener Klassik” 2026 ‘στην κατηγορία νέων 13-15 ετών.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σε δύο γύρους, ο πρώτος με αποστολή ηχογράφησης και επιλογή 15 νέων ανάμεσα σε δεκάδες υποψηφίους από όλο τον κόσμο και ο δεύτερος ζωντανά στη Βιέννη στην ιστορική Ehrbar Saal στις 18 Ιουλίου.

Στον δεύτερο γύρο, που ήταν ανοιχτός στο κοινό και μεταδόθηκε με live streaming, οι συμμετέχοντες ερμήνευσαν ένα έργο από την κλασική περίοδο, Haydn, Mozart ή Beethoven (Wiener Klassik) και τουλάχιστον ένα έργο ελεύθερης επιλογής.

Ως νικητής του διαγωνισμού ο Παναγιώτης Πεδιαδίτης είχε την αμέριστη χαρά και την τιμή να παίξει στην Glässerne Saal της διάσημης Musikverein της Βιέννης κατά τη βράβευση στις 20 Ιουλίου 2026 και να ζήσει μία μοναδική και αξέχαστη εμπειρία.

Θερμά συγχαρητήρια με την ευχή για πολλές μουσικές χαρές και μελλοντικές επιτυχίες!

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

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