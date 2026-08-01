ΑΑΔΕ: Μαζικοί έλεγχοι για αγροτικές επιδοτήσεις στη Κρήτη – Στο μικροσκόπιο 195 κτηνοτρόφοι (pics)

Οι 120 κτηνοτρόφοι που δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις που αφορούν την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026.

Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για τις αγροτικές επιδοτήσεις πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, στον δήμο Μυλοποτάμου, εξετάζοντας συνολικά 195 κτηνοτρόφους. Πρόκειται για μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δημιουργούνται τεχνητά οι προϋποθέσεις για τη λήψη ενισχύσεων.

Στους ελέγχους συμμετείχαν 58 ελεγκτές από όλη τη χώρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψίες σε σταβλικές εγκαταστάσεις, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Από τους 195 κτηνοτρόφους, προσήλθαν οι 75, ενώ σε 22 περιπτώσεις εντοπίστηκαν παραβάσεις που βρίσκονται υπό περαιτέρω διερεύνηση.

Όσοι δεν παρουσιάστηκαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις για το 2025, ενώ τα ποσά που ενδεχομένως έχουν ήδη λάβει αναμένεται να αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε ότι οι έλεγχοι στέλνουν σαφές μήνυμα πως οι αγροτικές ενισχύσεις πρέπει να καταλήγουν σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται.

Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά πραγματοποιείται με τόσο μαζικό και συντονισμένο τρόπο επιτόπιος έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν οι δηλώσεις των δικαιούχων ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα με στόχο τη διαφάνεια, τη δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Την ίδια ώρα, όπως έχει αναφέρει το patris.gr, παράλληλοι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και σε περιοχή του Λασιθίου από κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία εξετάζουν αναλυτικά δηλώσεις, παραστατικά και δικαιολογητικά που σχετίζονται με τη χορήγηση επιδοτήσεων. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται υπό συνθήκες διακριτικότητας και επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες υποθέσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στα Ζωνιανά αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την υποστήριξη των ελέγχων, ενώ κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εντοπίστηκαν και ευρήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με τις επιδοτήσεις, όπως ποσότητες κάνναβης και δενδρύλλια που κατασχέθηκαν.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ