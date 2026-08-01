Ρέθυμνο: Στις πυρόπληκτες περιοχές η Ντόρα Μπακογιάννη

“Η κλιματική κρίση είναι εδώ, θα απειλήσει εμάς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας”, ήταν το μήνυμα που έστειλε η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας.

Τις πυρόπληκτες περιοχές του Ρεθύμνου επισκέφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη.

Η πρώην Υπουργός ενημερώθηκε και είδε από κοντά τις επιπτώσεις της καταστροφικής φωτιάς που έπληξε τους οικισμούς του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Η κα Μπακογιάννη επισκέφθηκε το χωριό Κεραμέ και Σπήλι όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργο Τσαπάκο και στελέχη της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Συνομίλησε με τους πυροσβέστες και τους ευχαρίστησε για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που έκαναν και οι ίδιοι και οι εθελοντές, αλλά και οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού.

“Τους συγχαίρω διότι οργάνωσαν μια εκκένωση υποδειγματική. Μετέφεραν τους τουρίστες υποδειγματικά, με αποτέλεσμα ξένα μέσα ενημέρωσης να μιλούν για τον τρόπο με τον οποίο, το ελληνικό κράτος, και οι Έλληνες πολίτες φρόντισαν τους τουρίστες που βρίσκονται εδώ” σχολίασε σε δήλωσή της η βουλευτής Χανίων της ΝΔ, στέλνοντας το εξής μήνυμα: ” η κλιματική κρίση είναι εδώ, θα απειλήσει εμάς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Οι προσπάθειές μας είναι προς την σωστή κατεύθυνση και χρειάζεται να ενταθούν”.

Η κα Μπακογιάννη ευχαρίστησε τον δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη “για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του”.

Ειδική μνεία έκανε στον Πρέβελη, λέγοντας ότι “το Φοινικόδασος έχει σωθεί ·είναι ζωντανό, μερικές από τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν δεν είναι σημερινές είναι του 2010, και θα κάνουμε τα πάντα για την πλήρη αποκατάστασή του. Είμαστε εδώ ! Θα ξαναχτίσουμε τα σπίτια, θα ξαναφτιάξουμε τις επιχειρήσεις, θα ξαναφυτέψουμε τις ελιές!” διαβαβείωσε.

Cretalive