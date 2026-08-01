Το 35% των πυρκαγιών αποδίδεται στον ΔΕΔΔΗΕ: Πόσες ακόμα φωτιές πρέπει να ξεσπάσουν;

Τουλάχιστον το 30% με 35% των πυρκαγιών της υπαίθρου στην Κρήτη αποδίδονται από τα αρμόδια στελέχη της Πυροσβεστικής, βάσει των δικογραφιών που σχηματίζονται, στον ΔΕΔΔΗΕ. Έμπειροι ερευνητές των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κάνουν λόγο για μεγάλη “πληγή” από την οποία έχουν ξεκινήσει πολλές καταστροφικές πυρκαγιές, κάποιες δυστυχώς και φονικές, όπως αυτή στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα τους δύο αδικοχαμένους πυροσβέστες, τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανόλη Στρατιδάκη.

Το πρόβλημα εστιάζεται, όπως επισημαίνουν, κυρίως στα καλώδια μεσαίας (ή και χαμηλής τάσης) και της ταλάντωσης τους όταν πνέουν δυνατοί άνεμοι με αποτέλεσμα αυτά να συντονίζονται και να έρχονται σε επαφή. Όπως εξηγούν, ακόμα και η στιγμιαία επαφή μεταξύ τους αρκεί για να γίνει το κακό αφού πέφτουν στο έδαφος κομματάκια λιωμένου σίδηρου και έτσι ξεκινούν οι πυρκαγιές.

Με μία πρόχειρη αναζήτηση, μόνο στο νομό Ηρακλείου τον τελευταίο χρόνο πάρα πολλές φωτιές έχουν αποδοθεί στον ΔΕΔΔΗΕ και έχουν σχηματιστεί δικογραφίες που παίρνουν το δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ενδεικτικά, βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεση του το Cretalive.gr, πυρκαγιές που ξεκίνησαν από δίκτυα είναι:

-η περίπτωση στον Δρακουλιάρη, το φθινόπωρο του 2025, στη Νύβριτο τον Σεπτέμβριο του 2025, στις Μελέσες τον Ιούλιο αλλά και τον Σεπτέμβριο του 2025, στον Κεφαλάδο Ηρακλείου, επίσης τον Ιούλιο του 2025. Την ίδια περίοδο εκδηλώθηκαν πυρκαγιές επίσης στον Μαραθίτη αλλά και στην Γαρίπα που επίσης αποδίδονται στο δίκτυο. Τον Ιούλιο του 2025 (συνολικά ο Ιούλιος είχε πολλές φωτιές) πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στην περιοχή του Τσίγγουνα. Ακόμα και η πρόσφατη στο Μορώνι, λίγες ημέρες πριν, αποδίδεται κατά τα στελέχη της Πυροσβεστικής στον ΔΕΔΔΗΕ.

Πέραν από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που διερευνώνται κατά περίπτωση από τη Δικαιοσύνη, το ερώτημα πλέον δεν είναι αν το πρόβλημα υπάρχει, αλλά για πόσο ακόμα θα παραμένει άλυτο. Όταν οι ίδιες αιτίες επανεμφανίζονται στις δικογραφίες των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής και πίσω τους αφήνουν καμένη γη, κατεστραμμένες περιουσίες και, δυστυχώς, ανθρώπινες ζωές, δεν χωρούν άλλες καθυστερήσεις. Η αντιμετώπιση αυτού του διαχρονικού κινδύνου πρέπει να αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα. Γιατί κάθε πυρκαγιά που θα μπορούσε να είχε προληφθεί είναι μία πυρκαγιά που δεν έπρεπε ποτέ να είχε ξεσπάσει.

cretalive.gr / Rethemnos news monogram