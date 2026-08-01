Ρέθυμνο: Υψώθηκε η ελληνική σημαία στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο άτυχοι πυροσβέστες

Τόπος μνήμης για την αυτοθυσία του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης υψώθηκε το Σάββατο η ελληνική σημαία στο σημείο όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή οι δύο άτυχοι πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στην φονική πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Το σημείο έχει μετατραπεί σε έναν τόπο μνήμης, θυμίζοντας την αυτοθυσία των πυροσβεστών που καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

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Στο σημείο βρέθηκε ο Cristi Popovici, δημοσιογράφος του Antena 1 Romania, o oποίος τράβηξε τα πλάνα σε έναν τόπο μνήμης, που θα θυμίζει την αυτοθυσία των πυροσβεστών και το πένθος που γέμισε ολάκερη την Κρήτη.

Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης άφησαν την τελευταία τους πνοή στο κορύφωμα της αυτοθυσίας τους, αντιμέτωποι με τις φλόγες στην πυρκαγιά που κατέκαψε το νότιο Ρέθυμνο κι άφησε πίσω της στάχτες, αποκαΐδια, απέραντη θλίψη, αλλά και ένα τόπο μνήμης για να μη ξεχαστεί ποτέ η τραγωδία.

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