Δήμος Ηρακλείου:Τα έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας προς το ΙΤΕ στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας στη Λότζια

Αλέξης Καλοκαιρινός: Ολοκληρώσαμε τις σημάνσεις, προχωράμε στα έργα για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που απασχολεί την εκπαιδευτική και την ερευνητική κοινότητα για περισσότερο από 25 χρόνια

Συνάντηση εργασίας με θέμα τα έργα ασφαλούς πρόσβασης προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) συγκάλεσε το μεσημέρι του Σαββάτου 1/8 στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Δημήτρη Σπυριδάκη, του Εντεταλμένου Συμβούλου για θέματα διασύνδεσης με τα Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα Νίκου Κονταράκη, του Προέδρου του ΙΤΕ Βασίλη Χαρμανδάρη, του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργου

Σταματόπουλου, των υπηρεσιακών στελεχών των Τεχνικών Υπηρεσιών δυο Ιδρυμάτων Παναγιώτη Κακουδάκη, Σταύρου Κασσωτάκη και Βαγγέλη Χαλκουτσάκη, των εκπροσώπων της εταιρείας Άκτωρ (που θα κατασκευάσει τις νέες φοιτητικές εστίες) Μανόλη Φορτσάκη και Χαράλαμπου Σταματάκη

και του στελέχους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου Πελαγίας Χαιρέτη, συζητήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες των έργων.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε ότι όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν και να ολοκληρωθούν άμεσα και συντονισμένα, ώστε να υπάρξει το ζητούμενο αποτέλεσμα στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Να δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολεί την εκπαιδευτική και την ερευνητική κοινότητα για περισσότερο από 25 χρόνια.

Όπως αναφέρθηκε, οι εργασίες οριζόντιων και κάθετων σημάνσεων, καθώς και τοποθέτησης ανακλαστήρων στο οδόστρωμα («μάτια γάτας») έχουν ήδη ολοκληρωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, όπως προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη. Από την ερχόμενη Δευτέρα 3/8,

ξεκινούν και τα έργα κατασκευής του νέου πεζοδρομίου από τον κυκλικό κόμβο της επαρχιακής οδού προς Ηρακλείου – Βουτών μέχρι την είσοδο του ΙΤΕ, καθώς και της υπερυψωμένης διάβασης πεζών στην είσοδο του Ιδρύματος. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ότι το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί μέσα στον τρέχοντα μήνα Αύγουστο, όπως δηλώθηκε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο (20/7/2026) από τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Σπυριδάκη.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η βούληση του Δήμου Ηρακλείου να εξεταστεί συνολικά το κυκλοφοριακό ζήτημα της περιοχής, με τη συνεργασία όλων των Φορέων, ώστε να συμπεριλάβει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, αλλά και το νέο Ευρωπαϊκό Σχολείο, τις νέες εστίες και τις νέες εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, που αλλάζουν τα δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο θέμα είχε συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο (20/7), όπου είχε γίνει πλήρης ενημέρωση για τις ενέργειες και τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής.