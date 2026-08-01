Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Ξεκινά το Σάββατο 1 Αυγούστου ο «Κύκλος του Πολιτισμού» – Το πρόγραμμα των δύο πρώτων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ σε Καστέλλι, Διαβαϊδέ και Λιλιανό

Ανοίγει το Σάββατο 1 Αυγούστου η αυλαία του 3ου Θεματικού Φεστιβάλ «Ο Κύκλος του Πολιτισμού», με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας – Μέρος Β΄»,

που διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας με τη συμμετοχή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου.

Η πρεμιέρα του φεστιβάλ που θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Αυγούστου, είναι αφιερωμένη στο λόφο της Παπούρας, έναν αρχαιολογικό χώρο ιδιαίτερης σημασίας για την Πεδιάδα και την Κρήτη. Στην Πλατεία Ελευθερίας στο Καστέλλι, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ενημέρωσης και

ευαισθητοποίησης με τίτλο, «Σώστε την Παπούρα», με στόχο την ανάδειξη της αξίας και της ανάγκης προστασίας του μοναδικού αυτού μνημείου.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 1 Αυγούστου, περιλαμβάνει χαιρετισμό του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, επιστημονικές ομιλίες από τη Δρ. Βασιλική Συθιακάκη, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και την υπεύθυνη της ανασκαφής, αρχαιολόγο Δανάη Κοντοπόδη,

παρέμβαση και ψηφιακό παιχνίδι από την αρχιτέκτονα μηχανικό MSc Κωνσταντίνα Μπουμπουλάκη, καθώς και χορευτικό δρώμενο από τον Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Όμιλο «Ερφαλής», με τη συμμετοχή των μουσικών Νίκου Χναράκη, Βαγγέλη Ζερβάκη και Μανώλη Χναράκη. Παράλληλα,

στον χώρο θα λειτουργεί έκθεση ζωγραφικής με έργα των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, καθώς και το δημιουργικό εργαστήρι «Η Παπούρα με ψηφίδες», με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Κυριακής Τσατσάκη και Δήμητρας Δερέμπεη. (Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Καστελλίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίου).

Η συνέχεια δίνεται την Τρίτη 4 Αυγούστου σε Καστέλλι – Διαβαϊδέ – Λιλιανό. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18:00 με ξενάγηση στη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Σφακιώτη στο Διαβαϊδέ και συνεχίζεται στις 19:00 με ξενάγηση στη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο

Λιλιανό. Και τις δύο ξεναγήσεις θα πραγματοποιήσει η Ελένη Κανάκη, Αρχαιολόγος και Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Στις 20:00, στην πλατεία Μεϊντάνι στο Καστέλλι, θα πραγματοποιηθεί τιμητικό

αφιέρωμα στον Δρ. Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, Επίτιμο Διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η θεματική «Ανασκάπτοντας την Πεδιάδα», με ομιλίες των Δρ. Κωνσταντίνου Χριστάκη, Δρ. Καλλιόπης Γκαλανάκη και Δρ. Εμμανουέλας Αποστολάκη,

ενώ η Ειρήνη Γαλή, Προϊσταμένη του Τμήματος Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, θα αναπτύξει το θέμα «Σχεδιάζοντας ένα Μουσείο με τον Γιώργο Ρεθεμιωτάκη». Η βραδιά θα περιλαμβάνει επίσης την απονομή τιμητικών ενθυμημάτων

από τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας. Στις 21:00, το κοινό θα απολαύσει καντάδα και μουσική παράσταση με τοπικούς καλλιτέχνες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων από παραγωγούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (λάδι, τυροκομικά, μέλι,

αλλαντικά, κρασί και βότανα) καθώς και διαδραστική παρουσίαση παρασκευής του παραδοσιακού γλυκού «Γάστριν» από τον Σύλλογο «Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας». (Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Καστελλίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Διαβαϊδέ, Σύλλογος «Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας»).