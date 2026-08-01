Ηράκλειο:Το όνομα της Χρύσας Βαθιανάκη στην αίθουσα της μόνιμης συλλογής δωρεών της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου

Μενέλαος Μποκέας «Η Χρύσα Βαθιανάκη , πάντα γεμάτη ενέργεια, ιδέες και δημιουργική ανησυχία, εργάστηκε με όραμα για να αποκτήσει η Πινακοθήκη τη δική της ταυτότητα»

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν στα εγκαίνια της έκθεσης «Μόνιμη Συλλογή – Δωρεές», καθώς ο Δήμος Μαλεβιζίου τίμησε τη μνήμη της Χρύσας Βαθιανάκη, δίνοντας το όνομά της στην αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης που φιλοξενεί τη μόνιμη έκθεση δωρεών σύγχρονης τέχνης.

Την ονοματοδοσία ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, υλοποιώντας τη δέσμευση που είχε αναλάβει αμέσως μετά την απώλεια της Χρύσας Βαθιανάκη, ως ελάχιστο φόρο τιμής σε μια προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά της με τη δημιουργία και την πορεία της Δημοτικής Πινακοθήκης.

Η Χρύσα Βαθιανάκη υπήρξε η πρώτη επιμελήτρια της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου και ένας από τους ανθρώπους που έθεσαν τα θεμέλια για τη λειτουργία και την ανάπτυξή της. Με το εικαστικό της έργο, την αισθητική της αντίληψη, τη βαθιά γνώση της σύγχρονης τέχνης και την αφοσίωσή

της στον πολιτισμό, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της Πινακοθήκης, στην απόκτηση σημαντικών έργων και στη δημιουργία της μόνιμης συλλογής, η οποία σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή του Μαλεβιζίου.

«Η Χρύσα Βαθιανάκη, η πρώτη επιμελήτρια της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου, μας αποχαιρέτησε πρόωρα και ξαφνικά. Τη συνοδεύσαμε με βαθιά θλίψη στην τελευταία της κατοικία στις 5 Ιουλίου 2022. Το πέρασμά της, όμως, υπήρξε βαθιά δημιουργικό και άφησε μια σπουδαία παρακαταθήκη στον τόπο μας, στα εικαστικά δρώμενα και στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πάντα γεμάτη ενέργεια,

ιδέες και δημιουργική ανησυχία, εργάστηκε με όραμα για να αποκτήσει η Πινακοθήκη τη δική της ταυτότητα. Χάρη στη δική της προσπάθεια και την προσωπική της σχέση με σημαντικούς δημιουργούς, εμπλουτίστηκε με πολύτιμες δωρεές σύγχρονης τέχνης. Οι καλλιτέχνες εμπιστεύθηκαν τη

Χρύσα, αλλά και τον τόπο μας, γνωρίζοντας ότι τα έργα τους θα βρουν εδώ το κατάλληλο περιβάλλον για να διαφυλαχθούν, να αναδειχθούν και να αποτελέσουν ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.» ανέφερε μεταξύ άλλων στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα, με συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί της να μοιράζονται μνήμες και να αναδεικνύουν την προσωπικότητα, το έργο και την πολύτιμη προσφορά της στον πολιτισμό.

Για τη ζωή και το έργο της Χρύσας Βαθιανάκη μίλησαν, εκτός από τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού Χρύσα Λυρώνη, ο Πρόεδρος της Δαίδαλος Α.Ε. Κώστας Φασουλάκης, η υπεύθυνη επικοινωνίας του Πνευματικού Κέντρου Καλεσσών Μαρία Βαθιανάκη,

ο εφημέριος Κάτω Καλεσσών π. Εμμανουήλ Χατζάκης, ο αδελφός της Γιώργος Βαθιανάκης, ο εικαστικός Γιάννης Αρχοντάκης και η Μαρία Πρινιανάκη, οι οποίοι αναφέρθηκαν με συγκίνηση στην πορεία, το ήθος, την καλλιτεχνική της δημιουργία και την καθοριστική συμβολή της στη δημιουργία και

την εξέλιξη της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου. Για τη σημασία της μόνιμης έκθεσης σύγχρονης τέχνης και τα χαρακτηριστικά της μίλησε η επιμελήτρια της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου Ελένη Σαπουντζή. Ακολούθησε ξενάγηση και παρουσίαση της έκθεσης στους συμμετέχοντες.