Ρέθυμνο:Συνελήφθη γυναίκα για κλοπή . Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις κλοπής

Συνελήφθη -1- ημεδαπή για κλοπή στο Ρέθυμνο

Εξιχνιάστηκαν -2- περιπτώσεις κλοπής

Συνελήφθη χθες (31.07.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 24χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για κλοπή. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις κλοπής κοσμημάτων.

Ειδικότερα, την 30.07.2026 άγνωστος αφαίρεσε από δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμενε αλλοδαπή, διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας (10.000) ευρώ περίπου.

Από τη διενεργούμενη προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε ότι η 24χρονη ως εργαζόμενη στο ξενοδοχείο διέπραξε την εν λόγω κλοπή. Επιπλέον από τη συνεχιζόμενη προανάκριση διαπιστώθηκε ότι την 16.06.2025 με τον ίδιο τρόπο δράσης αφαίρεσε από δωμάτιο που διέμενε έτερος αλλοδαπός κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.

Μεσημβρινές ώρες χθες (31.07.2026) διενεργήθηκε έρευνα στην οικία της κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, καθώς και πλήθος κοσμημάτων τα οποία κατασχέθηκαν προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση τους, ενώ η 24χρονη συνελήφθη.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.