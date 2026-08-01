Η Ομοσπονδία “Πρέβελης” για τη φονική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο: “Ο Άι-Βασίλης δοκιμάζεται, αλλά δεν λυγίζει”

Στη σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας επισημαίνονται χαρακτηριστικά τα εξής:

«Η Ομοσπονδία Συλλόγων πρώην Επαρχίας Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου «Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ» εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη της για τη τεράστια καταστροφή που έπληξε τον τόπο μας, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς ήρωες,

χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, κατεστραμμένες περιουσίες, σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις και ένα βαρύ πλήγμα στην κοινωνική και οικονομική ζωή του Αγίου Βασιλείου.

Με βαθύ σεβασμό υποκλινόμαστε στη μνήμη των δύο Αμαριωτών πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Η θυσία τους αποτελεί ύψιστη πράξη αυταπάρνησης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μνήμη της Κρήτης.

Εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και στην αδελφή Ομοσπονδία Σωματείων Επαρχίας Αμαρίου. Ο πόνος τους είναι και δικός μας. Σήμερα πενθεί ολόκληρο το Ρέθυμνο.

Παράλληλα, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη μας προς όλους όσοι έδωσαν, και συνεχίζουν να δίνουν, μια άνιση μάχη για να σωθεί ο τόπος μας. Ευχαριστούμε θερμά το Πυροσβεστικό Σώμα, τους εθελοντές,

την Πολιτική Προστασία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τους εργαζομένους όλων των υπηρεσιών του Δήμου, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τους κατοίκους και κάθε άνθρωπο που συνέβαλε με αυταπάρνηση στην αντιμετώπιση της καταστροφής.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον ψαρά Νίκο Ματθαιάκη, ο οποίος με το αλιευτικό του σκάφος συμμετείχε στους απεγκλωβισμούς συμπολιτών μας από τη θαλάσσια περιοχή, αποδεικνύοντας στην πράξη τι σημαίνει ανθρωπιά, ψυχραιμία και αλληλεγγύη.

Η σκέψη μας βρίσκεται δίπλα σε όλους τους κατοίκους του Δήμου μας που δοκιμάζονται. Σε όσους έχασαν τα σπίτια τους, τις καλλιέργειές τους, τα ζώα τους, τις επιχειρήσεις τους και τους κόπους μιας ζωής.

Ιδιαίτερα στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους του τουρισμού, στους επιχειρηματίες, στους εργαζομένους και στις οικογένειές τους, καθώς η καταστροφή εκδηλώθηκε στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στις τουριστικές επιχειρήσεις και στην εικόνα ενός τόπου που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς της Κρήτης.

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επισκεπτών και η στήριξη της τοπικής οικονομίας αποτελούν πλέον ζήτημα άμεσης προτεραιότητας.

Η Ομοσπονδία μας εκφράζει την πλήρη και αμέριστη στήριξή της στον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους εργαζομένους του Δήμου, στους εθελοντές και σε όλους όσοι εργάζονται αδιάκοπα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής.

Δηλώνουμε ότι θα είμαστε δίπλα τους και δίπλα σε κάθε συντοπίτη μας, συμβάλλοντας με κάθε δυνατό τρόπο στην αποκατάσταση των ζημιών και στην αναγέννηση του τόπου μας.

Η τραγωδία αυτή δεν πρέπει να αποτελέσει ακόμη μία θλιβερή καταγραφή. Ο Άι-Βασίλης και συνολικά η Κρήτη έχουν πληγεί επανειλημμένα από καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να περάσουμε από τη διαχείριση των συνεπειών στην ουσιαστική πρόληψη.

Ως Ομοσπονδία δηλώνουμε τη βούλησή μας να συμβάλουμε ενεργά, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, τους αρμόδιους φορείς και την επιστημονική κοινότητα, σε κάθε πρωτοβουλία που αφορά την πρόληψη, την ενημέρωση, την περιβαλλοντική προστασία και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τόπου μας απέναντι σε τέτοιες καταστροφές.

Παράλληλα, καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία να ανταποκριθούν άμεσα στην κρισιμότητα της κατάστασης, με γενναία χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών,

τη στήριξη των πληγέντων, των αγροτών, των τουριστικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων, αλλά και με έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό πρόληψης, αντιπυρικής προστασίας και ουσιαστικής ενίσχυσης των Δήμων, των Δασικών Υπηρεσιών, του Πυροσβεστικού Σώματος και όλων των μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας δεν αποτελεί δαπάνη· αποτελεί εθνική υποχρέωση.

Απευθύνουμε κάλεσμα προς όλα τα Κρητικά Σωματεία, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους φορείς της ομογένειας και κάθε πολίτη να σταθούν έμπρακτα στο πλευρό του Δήμου Αγίου Βασιλείου και των ανθρώπων του.

Απευθύνουμε, επίσης, ένα ιδιαίτερο κάλεσμα προς όλους τους Κρητικούς, όλους τους Έλληνες και όλους τους φίλους της Κρήτης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να στηρίξουν έμπρακτα τον Άγιο Βασίλειο, επιλέγοντάς τον για τις διακοπές τους. Ο τόπος μας παραμένει ζωντανός,

φιλόξενος και μοναδικός. Οι παραλίες του, τα χωριά του, οι άνθρωποί του και οι περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να υποδέχονται τους επισκέπτες με την ίδια αυθεντική κρητική φιλοξενία. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η παρουσία κάθε επισκέπτη αποτελεί μια πράξη αλληλεγγύης και ουσιαστικής στήριξης προς την τοπική κοινωνία, τις οικογένειες,

τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους που αγωνίζονται να κρατήσουν τον τόπο όρθιο. Ας μετατρέψουμε όλοι την αγάπη μας για την Κρήτη σε πράξη, στηρίζοντας τον Άι-Βασίλη με την παρουσία μας.

Σήμερα δεν υπάρχουν χωριά, Δήμοι ή επαρχίες. Υπάρχει μόνο η Κρήτη που πενθεί, αλλά και η Κρήτη που ενώνεται για να ξαναχτίσει τον τόπο της.

Ο Άι-Βασίλης δοκιμάζεται, αλλά δεν λυγίζει. Με ενότητα, αλληλεγγύη και τη στήριξη όλων μας, θα ξανασταθεί όρθιος. Γιατί ο τόπος μας δεν είναι μόνο η γη του· είναι οι άνθρωποί του»