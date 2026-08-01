Στο Ρέθυμνο σήμερα η Μαρία Καρυστιανού

Ηπρόεδρος του ανεξάρτητου πολιτικού κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, θα επισκεφθεί σήμερα το Ρέθυμνο.

Το πρόγραμμά της ξεκινά στις 10:30 από τα Ανώγεια, όπου θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Σωκράτη Κεφαλογιάννη και θα συνομιλήσει με κατοίκους στο Μεϊντάνι. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Πέραμα για συνάντηση με τον δήμαρχο Μυλοποτάμου Γιώργο Κλάδο και ακολούθως θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αρκαδίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το Ολοκαύτωμα.

Το απόγευμα θα πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Σπανουδάκη, στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου με τους προέδρους της ΑΣΕΑΡ Γιάννη Γλεντζάκη και του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Γιώργο Βενιεράκη, καθώς και στην Αντιπεριφέρεια με την αντιπεριφερειάρχη Μαρία Λιονή, τον αντιδήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Σκορδίλη και τους δημάρχους Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη και Αμαρίου Παντελή Μουρτζανό.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 στο Σπίτι του Πολιτισμού, με ομιλία και ανοιχτή συζήτηση με τους πολίτες. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα επισκεφθεί την Παλιά Πόλη, όπου θα συνομιλήσει με καταστηματάρχες και κατοίκους.