ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Για την υπόθεση συνελήφθη και η 49χρονη μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα στα Χανιά αστυνομικοί της Τροχαίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου ο ανήλικος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η 49χρονη μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Παράλληλα, σε βάρος του 15χρονου βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.280 ευρώ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, έλλειψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου και οδήγηση από άτομο ηλικίας κάτω των 17 ετών.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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