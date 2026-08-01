ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Επίσκεψη της Ντόρας Μπακογιάννη στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Επισκέφθηκα σήμερα το Ρέθυμνο προκειμένου να ενημερωθώ και να δω από κοντά τις επιπτώσεις της καταστροφικής φωτιάς που έπληξε την περιοχή. Πήγα στο χωριό Κεραμέ και Σπήλι όπου συναντήθηκα με τον δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργο Τσαπάκο και στελέχη της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Μίλησα με τους πυροσβέστες και τους ευχαρίστησα για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που έκαναν και οι ίδιοι και οι εθελοντές, αλλά και οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού. Τους συγχαίρω διότι οργάνωσαν μια εκκένωση υποδειγματική. Μετέφεραν τους τουρίστες υποδειγματικά, με

αποτέλεσμα ξένα μέσα ενημέρωσης να μιλούν για τον τρόπο με τον οποίο, το ελληνικό κράτος, και οι Έλληνες πολίτες φρόντισαν τους τουρίστες που βρίσκονται εδώ. Το μήνυμα είναι ένα: η κλιματική κρίση είναι εδώ, θα απειλήσει εμάς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας

. Οι προσπάθειές μας είναι προς την σωστή κατεύθυνση και χρειάζεται να ενταθούν. Ευχαριστώ τον δήμαρχο για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του και να πω ότι το δάσος της Πρέβελης έχει σωθεί, το Φοινικόδασος είναι ζωντανό, μερικές από τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν δεν είναι

σημερινές είναι του 2010, και θα κάνουμε τα πάντα για την πλήρη αποκατάστασή του.Είμαστε εδώ ! Θα ξαναχτίσουμε τα σπίτια, θα ξαναφτιάξουμε τις επιχειρήσεις θα ξαναφυτέψουμε τις ελιές

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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