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Ηράκλειο:Άνοιξε χθες η αυλαία του Φεστιβάλ ΖΟΡΜΠΑΣ στη Μυρτιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Με την παρουσία εκατοντάδων επισκεπτών άνοιξε η αυλαία του μεγάλου φεστιβαλικού τριημέρου στη Μυρτιά, με αφορμή το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης ΖΟΡΜΠΑΣ. Ο ενθουσιασμός και η μυσταγωγία κατέκλυσαν κάθε σοκάκι του χωριού, με τον κόσμο να δίνει το πιο θερμό σύνθημα για το ξεκίνημα αυτής της μεγάλης γιορτής.

Την έναρξη του φεστιβάλ σήμαναν τα εγκαίνια της έκθεσης «ΖΟRΜΠΑΣ: Λόγια και Εικόνες», βασισμένης στο αναγνωρισμένο graphic novel ΖΟRΜΠΑΣ – πράσινη πέτρα ωραιοτάτη του Αντώνη Νικολόπουλου (Soloύp), από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ο γνωστός δημιουργός κόμικς και πολιτικός γελοιογράφος

μίλησε με τον κόσμο και υπέγραψε αντίτυπα των βιβλίων του. Με την αφορμή της έκθεσης, που θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Καζαντζάκη έως 31/10, ο Αντώνης Νικολόπουλος παραχώρησε επίσημα στο Αρχείο του Μουσείου πολύτιμα τεκμήρια της δημιουργικής διαδικασίας του graphic novel.

Στη συνέχεια, οι επισκέπτες βίωσαν την ατμοσφαιρική περιηγητική παράσταση «7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά», που μεταμόρφωσε το χωριό σε ένα ζωντανό σκηνικό, παρέσυρε το κοινό σε μια αναπάντεχη διαδρομή επτά σημείων και ανέδειξε διάφορες πλευρές του έργου του Νίκου Καζαντζάκη και

του ήρωά του Ζορμπά. Για ακόμα μια φορά το Μουσείο συνεργάστηκε με τον Κωνσταντίνο Τσακιρέλη, ο οποίος εκτός από την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ ΖΟΡΜΠΑΣ, σχεδίασε και την περιηγητική παράσταση.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο στη μουσική σκηνή, όπου ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης χάρισαν στο κοινό μια καθηλωτική συναυλία με την ενέργεια και τις ερμηνείες τους. Μάλιστα οι ερμηνευτές μελοποίησαν επιστολές του Νίκου Καζαντζάκη, κάνοντας αυτή τη συναυλία ακόμα πιο ξεχωριστή.

Το ταξίδι στο Φεστιβάλ ΖΟΡΜΠΑΣ συνεχίζεται
Υπενθυμίζουμε ότι το φεστιβάλ συνεχίζεται δυναμικά για τις δύο επόμενες ημέρες, με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο δράσεις, εκδηλώσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Σάββατο 1/8
18:30 «Το κυνήγι της πράσινης πέτρας»: Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού για παιδιά από 8 ετών και άνω, σχεδιασμένο από τον Αντώνη Νικολόπουλο (Soloup)

20:00 Περιηγητική παράσταση «7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά»
22:30 «Στη θηλυκή πλευρά της Μεσογείου» – Συναυλία της Σαβίνας Γιαννάτου με τους Primavera En Salonico

Κυριακή 2/8
18:30 «Το κυνήγι της πράσινης πέτρας»: Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού για παιδιά από 8 ετών και άνω, σχεδιασμένο από τον Αντώνη Νικολόπουλο (Soloup)

20:00 «Στην αυλή της Σαντέζας» – Συναυλία της mezzo soprano Μαρίας Ανδρικοπούλου με τη συνοδεία του πιανίστα Σπύρου Σουλαδάκη
22:00 «Μια σύγχρονη ανάγνωση της κρητικής μουσικής» – Συναυλία του Γιώργη Μανωλάκη με τους Couleur Locale Trio & Friends
Μάθετε περισσότερα για το φεστιβάλ εδώ: https://www.kazantzaki.gr/gr/zorbas-festival-of-speech-and-art

Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από το more.com
https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/festibal-zormpas/
ή στα φυσικά σημεία:
Μουσείο Καζαντζάκη
Καταστήματα Public
Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης, Ηράκλειο
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων
Μεγάλος χορηγός: Ευάγγελος Μαρινάκης

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