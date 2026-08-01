ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Πρόγραμμα επισκέψεων του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου κ.Πρόδρομου κατά την περίοδο του Ιερού Δεκαπενταύγουστου 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026
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Σάββατο 1 Αυγούστου 2026
7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Κουμπέ.
6.30 μ.μ. Εσπερινός στην Ενορία Αγίου Παντελεήμονος Άδελε – βιβλιοπαρουσίαση.

Κυριακή 2 Αυγούστου 2026
7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Ενορίας Μελισσουργακίου.
6.30 μ.μ. Ιερά Παράκληση στην Ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά πόλεως Ρεθύμνης.

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026
6.30 μ.μ. Ιερά Παράκληση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ενορίας Άνω Βαλσαμονέρου.

Τρίτη 4 Αυγούστου 2026
6.30 μ.μ. Ιερά Παράκληση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ενορίας Βελονάδου.

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026
7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Ιερό Θεομητορικό Προσκύνημα Παναγίας Χαρακιανής.
7.30 μ.μ. Εσπερινός στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Κουμπέ Ρεθύμνης.

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026
7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Κουμπέ Ρεθύμνης.
6.30 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Μαργαριτών.

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026
6.30 μ.μ. Εσπερινός και Ιερά Παράκληση στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ενορίας Γουλεδιανών.

Σάββατο 8 Αυγούστου 2026
7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Ιερό Θεομητορικό Προσκύνημα Παναγίας Χαρακιανής.

Κυριακή 9 Αυγούστου 2026
7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.
5.30 μ.μ. Κάθοδος Ιεράς Εικόνος της Θεοτόκου και Ιερά Παράκληση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ενορίας Καλύβου Μυλοποτάμου.

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026
6.30 μ.μ. Ιερά Παράκληση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ενορίας Κυριάννας.

Τρίτη 11 Αυγούστου 2026
6.30 μ.μ. Ιερά Παράκληση στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, Πολιούχου Ρεθύμνης.

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026
6.30 μ.μ. Ιερά Παράκληση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ενορίας Σισών Μυλοποτάμου.

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026
6.00 μ.μ. Κάθοδος Ιεράς Εικόνος Παναγίας του Χάρακα από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή και Ιερά Παράκληση στο Ιερό Θεομητορικό Προσκύνημα Παναγίας Χαρακιανής.

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026
7.00 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός στο Ιερό Θεομητορικό Προσκύνημα Παναγίας Χαρακιανής.

Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Ιερό Θεομητορικό Προσκύνημα Παναγίας Χαλεβή.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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