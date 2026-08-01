Βίντεο – ντοκουμέντο για την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο: Η στιγμή που «ύποπτος με τα μαύρα» κινείται πριν ξεσπάσει η φωτιά

Πηγές από την Πυροσβεστική και την Ελληνική Αστυνομία αναφέρουν ότι η ταυτοποίηση του ατόμου αποτελεί βασική προτεραιότητα και εκτιμάται ότι σύντομα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την παρουσία και τις κινήσεις του στην περιοχή

Ένα βίντεο που βρίσκεται πλέον στη διάθεση των Αρχών εξετάζεται ως πιθανό καθοριστικό στοιχείο για την έρευνα σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή του Ασωμάτου και επεκτάθηκε, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην ευρύτερη περιοχή του φοινικόδασους της Πρέβελης.

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται ένα άτομο με σκούρα ρούχα να κινείται σε αγροτική έκταση, πάνω από τον κεντρικό δρόμο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρχικά φαίνεται να περιφέρεται στην περιοχή, στη συνέχεια να κατευθύνεται προς σημείο με πυκνή βλάστηση και λίγο αργότερα να απομακρύνεται.

Ωστόσο, το ίδιο άτομο φέρεται να επιστρέφει στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανή εστία από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Η στιγμή που εμφανίζονται οι πρώτοι καπνοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το χρονικό σημείο στο οποίο στο βίντεο εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις καπνού. Όπως φαίνεται από την καταγραφή, το άτομο αρχίζει τότε να απομακρύνεται γρήγορα προς την αντίθετη κατεύθυνση, στοιχείο που έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

Πηγές από την Πυροσβεστική και την Ελληνική Αστυνομία αναφέρουν ότι η ταυτοποίηση του ατόμου αποτελεί βασική προτεραιότητα και εκτιμάται ότι σύντομα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την παρουσία και τις κινήσεις του στην περιοχή.

Έρευνα για περισσότερα στοιχεία

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα στην περιοχή, αναζητώντας επιπλέον υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να συμπληρωθεί η εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Το επίμαχο βίντεο φέρεται να καταγράφει τις κινήσεις του ατόμου περίπου στη 1 το μεσημέρι της ημέρας που ξέσπασε η πυρκαγιά.

Κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν άμεσα την παρουσία καπνού, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν εκείνη την ώρα συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς, η οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Οι Αρχές θεωρούν το συγκεκριμένο σημείο ως πιθανό «σημείο μηδέν» και συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς.