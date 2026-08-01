Φωτιά στο Ρέθυμνο: Απολογείται ο υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ

Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου αναμένεται να περάσει το απόγευμα του Σαββάτου ο υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ, στον οποίο ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τη φονική φωτιά στο νότο του νομού, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους δύο πυροσβέστες και να γίνουν στάχτη δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης, περιουσίες, εγκαταστάσεις και ζώα.

Στον υπεύθυνο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου (δεν είναι ο επικεφαλής του ΔΕΔΔΗΕ στο νομό Ρεθύμνου) ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενος δια παραλείψεως και πήρε προθεσμία να απολογηθεί στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία, ενώ φέρεται να χαρακτηρίζεται ως βεβιασμένο το πόρισμα του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που οδήγησε στην σύλληψη του. Μάλιστα, νομικοί κύκλοι τονίζουν ότι ανέμεναν να διαταχθεί κάποια προκαταρκτική έρευνα ώστε να δοθεί ο χρόνος να ερενηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης επαρκώς και τεκμηριωμένα. Τις επόμενες ώρες η υπεράσπιση αναμένει να έχει στα χέρια της και μία κρίσιμη πραγματογνωμοσύνη που, όπως υποστηρίζεται, θα δώσει κάποιες απαντήσεις βάσει συγκεκριμένων στοιχείων.

Cretalive