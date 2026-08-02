Δήμος Ηρακλείου:Με αναφορές σε όλα τα κρίσιμα θέματα η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα και καλό μήνα. Εύχομαι να είστε καλά!

Δύσκολες οι τελευταίες μέρες για τον τόπο μας, με αγωνία και θλίψη. Χάσαμε δυο παλληκάρια, πέρα από τη μεγάλη καταστροφή στις περιουσίες και στο περιβάλλον. Πενθούμε τους δυο Αμαριώτες πυροσβέστες, τον Μανώλη Στρατιδάκη και τον Παντελή Διαμαντάκη. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη σε όλους όσους βρέθηκαν και βρίσκονται ακόμα στην πρώτη γραμμή. Μακάρι το κακό να τελειώσει εδώ.

Επιστρέφοντας στην ανασκόπηση της εβδομάδας, ας διατρέξουμε μαζί τις τελευταίες εξελίξεις.

🔘 Νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Παγκρήτιο Στάδιο και νέο σύστημα κλιματισμού στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού

Θα θυμάστε ότι τον Φεβρουάριο του 2026, σε συνάντηση που είχαμε στη Λότζια με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, είχε γίνει αποδεκτό το αίτημά μας για τη χρηματοδότηση τεσσάρων σημαντικών αθλητικών έργων στο Ηράκλειο, συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ.

Δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο η πρώτη πρόσκληση για τα δύο από τα έργα αυτά του νέου βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο Παγκρήτιο Στάδιο, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ και της αναβάθμισης του συστήματος κλιματισμού του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Αλικαρνασσού στα Δύο Αοράκια, προϋπολογισμού 356.748 ευρώ. Έπεται η κατάθεση των τεχνικών φακέλων.

Αναμένουμε και την πρόσκληση για τα υπόλοιπα έργα, της αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα του κεντρικού σταδίου του Παγκρητίου Σταδίου με νέο, προδιαγραφών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητισμού και της κατασκευής γηπέδου καλαθοσφαίρισης με αεροϋποστηριζόμενο θόλο σε συνοικία του Ηρακλείου.

Εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου ευχαριστώ και από εδώ τον Υπουργό Γιάννη Βρούτση για συνεργασία και την ανταπόκριση.

🔘 Τα έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας προς το ΙΤΕ στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας στη Λότζια

Πρόκειται για την παρέμβαση που είχε ήδη ξεκινήσει ώστε να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που απασχολεί την εκπαιδευτική και την ερευνητική κοινότητα περισσότερο από 25 χρόνια.

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δημήτρη Σπυριδάκη, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα διασύνδεσης με τα Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα Νίκου Κονταράκη και την Πελαγία Χαιρέτη από την Τεχνική μας Υπηρεσία, υποδεχθήκαμε στη Λότζια το μεσημέρι του Σαββάτου 1/8 τον

Πρόεδρο του ΙΤΕ Βασίλη Χαρμανδάρη, τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργο Σταματόπουλο, τα υπηρεσιακά στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών των δυο Ιδρυμάτων Παναγιώτη Κακουδάκη, Σταύρο Κασσωτάκη και Βαγγέλη Χαλκουτσάκη και τους εκπροσώπους της εταιρείας Άκτωρ που θα κατασκευάσει τις νέες φοιτητικές εστίες Μανόλη Φορτσάκη και Χαράλαμπο Σταματάκη.

Καθώς οι εργασίες οριζόντιων και κάθετων σημάνσεων και η τοποθέτηση ανακλαστήρων στο οδόστρωμα τύπου «μάτια γάτας» έχουν ολοκληρωθεί, συζητήσαμε τις λεπτομέρειες των έργων που ξεκινάνε από τη Δευτέρα 3/8. Συγκεκριμένα την κατασκευή των νέων πεζοδρομίων από τον κυκλικό

κόμβο της επαρχιακής οδού προς Ηρακλείου – Βουτών μέχρι την είσοδο του ΙΤΕ και της υπερυψωμένης διάβασης πεζών στην είσοδο του Ιδρύματος.

Επίσης, επιβεβαιώσαμε ότι το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί μέσα στον Αύγουστο, όπως ακριβώς είχε δηλώσει σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο (20/7) ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Σπυριδάκης, καθώς και ότι με τη συνεργασία όλων των Φορέων, πρέπει να εξεταστεί συνολικά το κυκλοφοριακό

ζήτημα της περιοχής, συμπεριλαμβάνοντας και τους φόρτους που θα προκύψουν από το νέο Ευρωπαϊκό Σχολείο, τις νέες φοιτητικές εστίες και τις νέες εγκαταστάσεις του ΙΤΕ.

🔘 Οι προετοιμασίες των Χριστουγέννων ξεκίνησαν

Ομόφωνα δεκτή έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο η πρότασή μας για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με το ποσό των 357.200 ευρώ ώστε να προχωρήσουμε το διαγωνισμό για την αγορά νέου Χριστουγεννιάτικου δένδρου, νέων φωτιστικών και άλλων στοιχείων στολισμού.

Στόχος της Δημοτικής μας Αρχής είναι, αξιοποιώντας και το ήδη υπάρχον υλικό, να στολίσουμε το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου μας και να εξασφαλίσουμε μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα για κατοίκους και επισκέπτες.

Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τάσος Τσατσάκης, η συγκεκριμένη απόφαση σηματοδοτεί την άμεση εκκίνηση των διαγωνιστικών διαδικασιών, βάσει ολοκληρωμένης μελέτης που εκπόνησε η Τεχνική μας Υπηρεσία.

🔘 Η δημιουργία Μέσου Σταθερής Τροχιάς στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης

Την πρόταση αναγνώρισης από την Πολιτεία της πραγματικής αναγκαιότητας του Μέσου Σταθερής Τροχιάς, την ένταξή του στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Μεταφορών και την έναρξη των προμελετών, υποστήριξα σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, έπειτα από πρωτοβουλία του Βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη, με τη συμμετοχή μελών της Παγκρήτιας Ανοικτής Επιτροπής για τη Δημιουργία Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, Δημάρχων και εκπροσώπων Φορέων.

Η νησιωτικότητα δεν αποτρέπει τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς. Στην Ευρώπη υπάρχουν τα παραδείγματα της Κορσικής, της Μαγιόρκας, της Σικελίας, της Σαρδηνίας, της Τενερίφης που από πολλές δεκαετίες οι περισσότερες, έχουν τέτοια μέσα. Το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης

Συμφωνίας που αναπτύσσει ένα πλέγμα θεσμικής ενθάρρυνσης με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η κοινή ωφέλεια είναι δεδομένη: Αφορά στο περιβάλλον, την οδική ασφάλεια, τη δυνατότητα αποσυμφόρησης και ευχερέστερης κίνησης για όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους, και καταλήγει να είναι και οικονομική, όντας ευρύτερη κοινωνική ωφέλεια.

Η συζήτηση για τη δημιουργία Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη χρονολογείται από τον προπερασμένο αιώνα. Υπό τις παρούσες συνθήκες, με δεδομένο ότι προβλέπεται στο υπό εκπόνηση Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου, ενώ βρισκόμαστε σε ένα momentum που συνδέεται με έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία:

Να το δούμε με την οπτική των μέτρων της δεκαετίας μας αλλά και των επομένων δεκαετιών και να το ενσωματώσουμε (1) στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, και (2) στο Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο. Επίσης, είναι ώρα να ανατεθεί εκπόνηση αναγνωριστικής μελέτης χάραξης, από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία, με ένα κλάδο που θα συνδέει το αεροδρόμιο Καστελίου με το Ηράκλειο, μαζί με συγκοινωνιακή και λειτουργική μελέτη.

Ευχαρίστησα τον Υφυπουργό Θανάση Κοντογιώργη για το ενδιαφέρον, τον Βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη για την πρωτοβουλία της τηλεδιάσκεψης, τη συγκοινωνιολόγο Μαρία Σίτη και όλα τα μέλη της Παγκρήτιας Ανοικτής Επιτροπής που ασχολούνται με το θέμα και επεσήμανα ότι θα ήταν σκόπιμο να ξεκινήσουμε να χαράζουμε έναν οδικό χάρτη στη βάση του οποίου θα ληφθούν αποφάσεις που θα εκτελεστούν σε τακτό χρόνο.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τη συνέχιση των έργων των ασφαλτοστρώσεων, οδοφωτισμού και πρασίνου, καθώς και των τεχνικών παρεμβάσεων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας.

• Την πορεία του έργου ανάπλασης της πλατείας Ελευθέρνης στα Καμίνια, την οποία επισκεφτήκαμε με την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλερέτη

Δαφέρμου Χρονάκη, τον Πρόεδρο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Βασίλη Τριτσάρη, την εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινίων Ζαμπία Λαζανάκη και την επιβλέπουσα του έργου Σγουρίτσα Πιταροκοίλη.

• Την πορεία του σημαντικού έργου της ΔΕΥΑΗ για την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων με στόχο την αξιοποίηση της εκροής για άρδευση και τη συνέχιση των εργασιών αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου.

• Την συνάντηση στη Λότζια με την Πρόεδρο του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού.

• Τη μεγάλη αναδρομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης. 5 δεκαετίες ζωγραφικής» που συνεχίζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου-Βασιλική Αγίου Μάρκου και έχουν επισκεφτεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 44.000 επισκέπτες.

• Τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ «Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026» και της ΔΕΠΑΝΑΛ.

• Την ενημερωτική εκδήλωση για την αυτοφροντίδα που διοργανώθηκε στο Κ.Η.Φ.Η Αγίας Τριάδας, με τη συμμετοχή της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας Στέλας Αρχοντάκη.

• Την επίσκεψη στη Λότζια του Κυβερνήτη του πλοίου ITS San Marco του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού Alessandro Ballestra και αξιωματούχων του πλοίου και τη συνάντησή τους με τον Αναπληρωτή Δημάρχου, Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη.

• Την απονομή των πιστοποιητικών στους συμμετέχοντες στα Μαθήματα Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων που έγινε στο ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ Κατσαμπά, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων «Όλοι Digital» του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας και υλοποιήθηκε με την επιμέλεια της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας.

• Την ενημερωτική δράση για ΚΑΡΠΑ και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή με την οποία συνεχίστηκε ο κύκλος των κοινών ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιεί η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού σε συνεργασία με την ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ».

• Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έπειτα από τις προτάσεις της Επιτροπής Κυκλοφορίας και σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

👉 Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα, το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων συνεχίζεται στην Λεωφόρο Ικάρου. Από τη Δευτέρα 3/8 θα πραγματοποιηθούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη έως τη συμβολή με την οδό Μαυσώλου. Ο δρόμος δεν θα κλείσει, οι εργασίες θα γίνονται σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίες ώστε το άλλο να εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά.