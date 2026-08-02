Εικόνες θλίψης από το νότιο Ρέθυμνο – Κατεστραμμένες περιουσίες άφησε πίσω της η φονική πυρκαγιά

Η επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, που στοίχισε τη ζωή των δύο πυροσβεστών, του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής. Περιοχές που μέχρι πρόσφατα ήταν γεμάτες πυκνή βλάστηση και μοναδικά φυσικά τοπία έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη έκταση από στάχτες, καμένους κορμούς και μαυρισμένη γη.

Στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της Κρήτης, το πέρασμα της φωτιάς άφησε έντονα τα σημάδια του. Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στη βλάστηση, ενώ οι εικόνες από τις πληγείσες εκτάσεις αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πύρινης λαίλαπας.

Οι φωτογραφίες από τις περιοχές που επλήγησαν καταγράφουν μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Πλαγιές που μέχρι πρόσφατα ήταν καταπράσινες έχουν πλέον μαυρίσει, δέντρα έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια και το έδαφος είναι καλυμμένο από στάχτη.

Το Ρέθυμνο προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, σχετικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ο συνήγορος υπεράσπισης, Ανδρέας Αργυρόπουλος, χαρακτήρισε τη διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη, υποστηρίζοντας πως η ένταση που προκάλεσαν η καταστροφή και η απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών οδήγησαν σε βιαστικές ενέργειες κατά το στάδιο της προανάκρισης.

Όπως ανέφερε, ο εντολέας του παρουσιάστηκε εσφαλμένα ως υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου, θέση που – σύμφωνα με τον ίδιο – δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά του καθήκοντα. Επιπλέον, τόνισε ότι συνεργάστηκε πλήρως με τις δικαστικές αρχές, δίνοντας αναλυτικές εξηγήσεις, ενώ τον χαρακτήρισε έναν ιδιαίτερα έμπειρο και ικανό υπάλληλο, με σημαντική συμβολή στη λειτουργία και την αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ηλεκτροδότησης.