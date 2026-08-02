Τραγική ειρωνεία στα Βίλια: Εθελοντής έσωζε σπίτια ενώ το δικό του γινόταν στάχτη [βίντεο]

Συγκλονίζει το δράμα εθελοντή δασοπυροσβέστη στα Βίλια, ο οποίος επί τρεις μέρες έσωζε τα σπίτια των συνανθρώπων του, την ώρα που η δική του περιουσία παραδιδόταν στις φλόγες.

Αποτελεί την προσωποποίηση της αυτοθυσίας, αλλά ταυτόχρονα και της απόλυτης τραγικής ειρωνείας που συνοδεύει τον εφιάλτη των πυρκαγιών. Ο λόγος για τον Γρηγόρη Σχίζα, εθελοντή δασοπυροσβέστη στα Βίλια, ο οποίος βίωσε με τον πιο σκληρό τρόπο το προσωπικό κόστος του καθήκοντος.

Την ώρα που η πύρινη λαίλαπα —η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία και κατακαίει τη Δυτική Αττική, έχοντας ήδη αφήσει πίσω της δύο νεκρούς χειριστές μετά τη συντριβή ελικοπτέρων στην Ψάθα— σάρωνε την περιοχή, ο ίδιος βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας ασταμάτητα επί τρεις ημέρες.

Έσωσε 10 σπίτια, έχασε το δικό του

Με περίσσευμα ψυχής, ο κ. Σχίζας και η ομάδα του έδωσαν τιτάνια μάχη στα μέτωπα της φωτιάς, καταφέρνοντας να γλυτώσουν περισσότερα από δέκα σπίτια συνανθρώπων τους από την απόλυτη καταστροφή. Ωστόσο, την ίδια ώρα που εκείνος προστάτευε τις περιουσίες των γειτόνων του, λάμβανε τα χειρότερα δυνατά νέα: το δικό του σπίτι είχε παραδοθεί στις φλόγες.

Ο εθελοντής ενημερώθηκε για την καταστροφή της οικίας του ενώ βρισκόταν στο πεδίο της μάχης, στο πλευρό των συναδέλφων του. Οι εικόνες από την επόμενη μέρα κόβουν την ανάσα, καθώς από τους κόπους μιας ζωής απέμειναν μόνο οι καμένοι τοίχοι.

«Κάηκε άβρεχτο – Έμειναν μόνο ντουβάρια»

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ο Γρηγόρης Σχίζας περιέγραψε με πόνο ψυχής το μέγεθος της καταστροφής, αναδεικνύοντας την απουσία κρατικής μέριμνας τη στιγμή που εκείνος προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του.

«Δυστυχώς, η τραγική ειρωνεία είναι αυτή. Είμαστε εθελοντές, έχουμε γλυτώσει σπίτια συνανθρώπων μας, έχουμε γλυτώσει περιουσίες, εχτές δεν βρέθηκε κάποιος να γλυτώσει το δικό μου. Ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε άβρεχτο που λέμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με φωνή «σπασμένη»: «Δυστυχώς, το σπίτι έμεινε μόνο ντουβάρια».

Η συγκλονιστική ιστορία του κ. Σχίζα φέρνει στο προσκήνιο το βαρύ και συχνά αόρατο τίμημα που πληρώνουν οι εθελοντές δασοπυροσβέστες. Άνθρωποι που αφήνουν πίσω τις οικογένειες και τα σπίτια τους εκτεθειμένα στον κίνδυνο, προκειμένου να ριχτούν στη μάχη με τις φλόγες για το κοινό καλό.