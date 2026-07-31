ΥΠΕΘΟΟ: Αφορολόγητα τα φιλοδωρήματα έως 6.000 ευρώ τον χρόνο

Η νέα ρύθμιση θα προωθηθεί άμεσα ώστε να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ για ολόκληρο το φορολογικό έτος 2026.

Σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου προχωρά η κυβέρνηση για τα φιλοδωρήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες, από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ευρώ ετησίως από εφέτος. Η νέα ρύθμιση θα προωθηθεί άμεσα ώστε να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ για ολόκληρο το φορολογικό έτος 2026.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η σημαντικότερη αλλαγή που επέρχεται είναι ότι το αφορολόγητο θα υπολογίζεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της εποχικής εργασίας, ιδιαίτερα στην εστίαση, τον τουρισμό, αλλά και γενικότερα στους κλάδους παροχής υπηρεσιών.

Αυτή η αλλαγή είναι σημαντική, ιδίως για νέους και για όσους εργάζονται περιστασιακά, καθώς:

– Ανταποκρίνεται στην εποχικότητα της εργασίας. Ένας εργαζόμενος που εργάζεται έξι μήνες σεζόν μπορεί να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδωρήματα έως 1.000 ευρώ τον μήνα -πολλαπλάσια από το μηνιαίο όριο των 300 ευρώ που ισχύει σήμερα- χωρίς να χάνει το φορολογικό πλεονέκτημα επειδή συγκεντρώνει τα εισοδήματά του σε λίγους μήνες. Αντίστοιχα, ένας εργαζόμενος που απασχολείται όλο το έτος, όπως ένας διανομέας, μπορεί να αξιοποιεί κατά μέσο όρο αφορολόγητο περίπου 500 ευρώ τον μήνα, αντί 300 ευρώ που ίσχυε ως τώρα.

– Είναι πιο δίκαιο φορολογικά. Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Με το ίδιο κριτήριο υπολογίζεται πλέον και το αφορολόγητο των φιλοδωρημάτων, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησής τους.

– Διατηρεί ασφαλιστικές δικλίδες απέναντι στην υποκατάσταση μισθού. Το ετήσιο όριο των 6.000 ευρώ αντιστοιχεί ουσιαστικά σε περίπου 500 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο, παραμένοντας σε εύλογα επίπεδα. Παράλληλα, πολλοί εργαζόμενοι στην εστίαση και τον τουρισμό αλλάζουν εργοδότη μέσα στο ίδιο έτος, γεγονός που καθιστά το ετήσιο πλαίσιο πιο ρεαλιστικό και λειτουργικό.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση καθιέρωσε για πρώτη φορά αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα, καθώς έως το 2024 τα φιλοδωρήματα που καταβάλλονταν ηλεκτρονικά μέσω POS φορολογούνταν στο σύνολό τους.

Με τον νόμο 5162/2024, από την 1η Νοεμβρίου 2024:

– Θεσπίστηκε απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ μηνιαίως που λαμβάνουν μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες.

– Προβλέφθηκε απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές για τα φιλοδωρήματα ανεξαρτήτως ποσού.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ