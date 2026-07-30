ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές και μεγαλύτερη διαφάνεια στα αεροπορικά εισιτήρια

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει δωρεάν προσωπικό αντικείμενο και μικρή χειραποσκευή, μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές, ταχύτερες αποζημιώσεις και ενισχυμένη προστασία για οικογένειες και ευάλωτους επιβάτες, προκαλώντας αντιδράσεις στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Η εικόνα ενός φθηνού αεροπορικού εισιτηρίου που ακριβαίνει σταδιακά όσο ο ταξιδιώτης ολοκληρώνει την κράτησή του ενδέχεται να περιοριστεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προωθούν ένα νέο πλαίσιο για τις αερομεταφορές, με βασικό στόχο να ενσωματωθούν στην αρχική τιμή υπηρεσίες που σήμερα χρεώνονται χωριστά και συχνά αυξάνουν αισθητά το τελικό κόστος του ταξιδιού.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μεταφορά χειραποσκευών στην καμπίνα, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει πολυάριθμες διαμαρτυρίες από επιβάτες και οργανώσεις καταναλωτών. Με βάση τους νέους κανόνες, κάθε ταξιδιώτης θα δικαιούται να έχει μαζί του, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, τόσο ένα προσωπικό αντικείμενο όσο και μία μικρή αποσκευή καμπίνας.

Η αλλαγή αγγίζει κυρίως το επιχειρηματικό μοντέλο των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, οι οποίες εμφανίζουν συχνά έναν ιδιαίτερα χαμηλό βασικό ναύλο, αλλά χρεώνουν χωριστά την αποσκευή, την επιλογή θέσης, την προτεραιότητα επιβίβασης και άλλες υπηρεσίες. Σκοπός της μεταρρύθμισης είναι ο επιβάτης να γνωρίζει εξαρχής ποιο είναι το πραγματικό τίμημα του ταξιδιού του, χωρίς να έρχεται αντιμέτωπος με επιπλέον χρεώσεις στα τελευταία στάδια της διαδικασίας κράτησης.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου δεν αναμένεται, πάντως, να γίνει άμεσα. Η πλήρης ενεργοποίησή του τοποθετείται από το 2027, ώστε οι εταιρείες να προσαρμόσουν τα συστήματα κρατήσεων, τους εμπορικούς όρους και τις επιχειρησιακές διαδικασίες τους.

Δύο αντικείμενα στην καμπίνα χωρίς χρέωση

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το τι θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην τιμή του εισιτηρίου. Ο επιβάτης θα μπορεί να μεταφέρει ένα προσωπικό αντικείμενο, όπως τσάντα, μικρό σακίδιο ή θήκη φορητού υπολογιστή, το οποίο θα τοποθετείται κάτω από το μπροστινό κάθισμα.

Οι μέγιστες διαστάσεις για το συγκεκριμένο αντικείμενο προβλέπεται να είναι 40x30x15 εκατοστά, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα καταλαμβάνει χώρο στα ντουλαπάκια της καμπίνας.

Παράλληλα, στο βασικό εισιτήριο θα περιλαμβάνεται και μία μικρή χειραποσκευή, βάρους έως 7 κιλών. Το άθροισμα ύψους, πλάτους και βάθους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100 εκατοστά.

Για μεγάλο αριθμό επιβατών, ιδίως όσους πραγματοποιούν ολιγοήμερα ή επαγγελματικά ταξίδια, η ρύθμιση αυτή μπορεί να περιορίσει ουσιαστικά το τελικό κόστος. Σήμερα, αρκετές εταιρείες επιτρέπουν δωρεάν μόνο ένα μικρό αντικείμενο κάτω από το κάθισμα, ενώ για μία βαλίτσα καμπίνας απαιτείται πρόσθετη πληρωμή ή αγορά ακριβότερου ναύλου.

Με το νέο καθεστώς, η χρέωση αυτή δεν θα μπορεί να εμφανίζεται αιφνιδιαστικά κατά την ολοκλήρωση της κράτησης. Η μικρή χειραποσκευή θα αποτελεί μέρος του βασικού ναύλου, ανεξάρτητα από τον εμπορικό τύπο του εισιτηρίου.

Μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν περιορίζεται στην αποσκευή, αλλά επηρεάζει συνολικά τον τρόπο παρουσίασης των αεροπορικών ναύλων.

Οι εταιρείες και οι διαδικτυακές πλατφόρμες κρατήσεων θα πρέπει να εμφανίζουν με σαφήνεια από την αρχή τι περιλαμβάνεται στην τιμή και ποιες υπηρεσίες παραμένουν προαιρετικές. Ο επιβάτης θα γνωρίζει πριν προχωρήσει στην πληρωμή εάν ο ναύλος καλύπτει αποσκευή, θέση, αλλαγή εισιτηρίου ή άλλες παροχές.

Η παρέμβαση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα λεγόμενα «κρυφά κόστη», τα οποία καθιστούν δύσκολη τη σύγκριση διαφορετικών πτήσεων. Μία προσφορά που φαίνεται αρχικά φθηνότερη μπορεί να καταλήξει ακριβότερη όταν προστεθούν οι απαραίτητες υπηρεσίες.

Η υποχρέωση εμφάνισης της πραγματικής τελικής τιμής αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό σε πιο καθαρή βάση, καθώς οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν ισότιμα τα διαθέσιμα εισιτήρια.

Νέο πλαίσιο για καθυστερήσεις και ακυρώσεις

Οι προβλεπόμενες αλλαγές επεκτείνονται και στα δικαιώματα των επιβατών όταν μία πτήση καθυστερεί, ακυρώνεται ή όταν η εταιρεία αρνείται την επιβίβαση λόγω υπεράριθμων κρατήσεων.

Το δικαίωμα αποζημίωσης για σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις διατηρείται, ενώ προβλέπονται ταχύτερες απαντήσεις στα αιτήματα των ταξιδιωτών. Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει επίσης να παρέχουν πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση για τον λόγο της διαταραχής και για τα δικαιώματα που ενεργοποιούνται σε κάθε περίπτωση.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η αποσαφήνιση των έκτακτων περιστάσεων, δηλαδή των γεγονότων για τα οποία μια εταιρεία μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Η σαφέστερη περιγραφή τους θεωρείται αναγκαία, καθώς σήμερα δημιουργούνται συχνά διαφωνίες για το εάν μία τεχνική βλάβη, μια απεργία ή ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο δικαιολογεί την άρνηση αποζημίωσης.

Σε περιπτώσεις πολύωρης αναμονής, ενισχύονται και οι υποχρεώσεις φροντίδας. Ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης, οι επιβάτες θα δικαιούνται γεύματα, αναψυκτικά, διαμονή ή εναλλακτική μεταφορά.

Προστασία για οικογένειες και επιβάτες με αναπηρία

Το πακέτο προβλέπει ειδική μέριμνα για οικογένειες που ταξιδεύουν με παιδιά. Οι γονείς και οι ανήλικοι θα πρέπει να μπορούν να κάθονται μαζί χωρίς να υποχρεώνονται να πληρώνουν πρόσθετο τέλος για την επιλογή θέσης.

Ενισχύονται επίσης τα δικαιώματα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και όσων χρειάζονται συνοδό ή ειδική υποστήριξη στο αεροδρόμιο και κατά την επιβίβαση. Η στόχευση είναι να περιοριστούν περιπτώσεις στις οποίες η ανάγκη για βοήθεια μετατρέπεται σε οικονομική επιβάρυνση ή εμπόδιο για το ταξίδι.

Οι αντιδράσεις των εταιρειών χαμηλού κόστους

Οι νέοι κανόνες βρίσκουν θετική ανταπόκριση στους ταξιδιώτες, αλλά προκαλούν έντονο προβληματισμό στην αεροπορική αγορά. Για τις εταιρείες χαμηλού κόστους, τα έσοδα από αποσκευές, θέσεις και άλλες πρόσθετες παροχές αποτελούν βασικό μέρος της κερδοφορίας τους.

Ενδεικτικό είναι ότι η Ryanair φέρεται να εισέπραξε περίπου 4,7 δισ. ευρώ το 2024 από συμπληρωματικές υπηρεσίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Michael O’Leary, έχει υποστηρίξει ότι η υποχρεωτική δωρεάν χειραποσκευή θα μεταφερθεί τελικά στην αρχική τιμή του ναύλου, οδηγώντας σε ακριβότερα εισιτήρια για όλους.

Η ουσία της ευρωπαϊκής παρέμβασης, ωστόσο, δεν είναι ότι το κόστος θα εξαφανιστεί, αλλά ότι θα γίνεται ορατό από την αρχή. Οι εταιρείες θα μπορούν να προσαρμόσουν την τιμολογιακή τους πολιτική, όχι όμως να εμφανίζουν έναν βασικό ναύλο που δεν αντανακλά τις αναγκαίες υπηρεσίες του ταξιδιού.

Εφόσον το νέο καθεστώς εφαρμοστεί χωρίς σημαντικές αλλαγές, η χειραποσκευή θα πάψει να αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες επιπλέον χρέωσης και σύγχυσης στις αεροπορικές κρατήσεις. Για τους επιβάτες, το βασικό όφελος θα είναι η διαφάνεια, η προβλεψιμότητα και η ενισχυμένη προστασία σε ολόκληρη την ταξιδιωτική εμπειρία.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ