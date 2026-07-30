Ρέθυμνο: Στο Θριάσιο 71χρονος με εγκαύματα στο 40% του σώματός του από τη φωτιά

Στο Θριάσιο Νοσοκομείο αναμένεται να διακομιστεί 71χρονος, ο οποίος υπέστη εγκαύματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο ηλικιωμένος κάτοικος Πρέβελης φέρει εγκαύματα στο 40% του σώματός του. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως σοβαρή και απαιτεί εξειδικευμένη νοσηλεία, ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Η αεροδιακομιδή του έχει προγραμματιστεί για τις 21:00, προκειμένου να μεταφερθεί άμεσα σε κέντρο αντιμετώπισης εγκαυμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πάνω από 45.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη από την πυρκαγιά που μαίνεται για δεύτερη μέρα στη νότια Κρήτη.