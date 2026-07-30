Συνταξιούχοι: «Κόφτες» σε συντάξεις χηρείας και 72 δόσεις για χρέη προς ΕΦΚΑ

Το νέο καθεστώς των συντάξεων χωρίζει τους συνταξιούχους που απεβίωσαν σε πριν και μετά τις 13/5/2016, δημιουργώντας έτσι συνταξιούχους δύο ταχυτήτων.

Με «κόφτες», που αποκλείουν χιλιάδες δικαιούχους, τέθηκε σε εφαρμογή η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για χρέη προς τον ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ, καθώς και το νέο καθεστώς στις συντάξεις χηρείας. Συνταξιουχικές οργανώσεις και επαγγελματικοί φορείς διατυπώνουν ενστάσεις για τις νέες ρυθμίσεις.

Ειδικότερα:

Χρέη προς τον ΕΦΚΑ – 72 δόσεις: Να επανέλθουν άμεσα οι 120 δόσεις, με «κούρεμα» τμήματος της κύριας οφειλής και των προσαυξήσεων, ζητούν οι επαγγελματικοί φορείς. Την ίδια ώρα άνοιξε η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών). Οπως τονίζουν οι εκπρόσωποι των φορέων, υπάρχουν παράμετροι που είτε αποκλείουν μεγάλο αριθμό οφειλετών, είτε τους αποθαρρύνουν να αιτηθούν υπαγωγή στη ρύθμιση.

Πιο συγκεκριμένα, για να ενταχθούν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 στη νέα ρύθμιση, πρέπει να ήταν εκτός προηγούμενων ρυθμίσεων μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είχαν ήδη εντάξει τα ίδια χρέη στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων δεν μπορούν να τα μεταφέρουν στις 72 δόσεις.

Εξάλλου, κατά την υποβολή της αίτησης δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ληξιπρόθεσμα και αρρύθμιστα χρέη από την 1η Ιανουαρίου 2024 κι έπειτα. Εάν υπάρχουν, ο οφειλέτης οφείλει να τα εντάξει ταυτόχρονα στην πάγια ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται. Υπενθυμίζεται πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑΟ που δέχεται τις αιτήσεις θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Συντάξεις χηρείας: Ενστάσεις για το νέο τοπίο που δημιουργεί στις συντάξεις χηρείας η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, διατυπώνουν οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων. Ειδικότερα σημειώνουν τα παρακάτω:

α) Το νέο πλαίσιο των συντάξεων χηρείας χωρίζει τους συνταξιούχους που απεβίωσαν σε πριν και μετά τις 13/5/2016, δημιουργώντας έτσι συνταξιούχους δύο ταχυτήτων, αφήνοντας εκτός ρύθμισης τους συνταξιούχους χηρείας εξ ιδίου δικαιώματος που ο θάνατος του/της συζύγου επήλθε πριν από τις 13/5/2016 και οι οποίοι ανέρχονται σε 100.000, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνταξιουχικών οργανώσεων.

Οπως τονίζουν ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, η νέα διάταξη περιορίζεται μόνο σε εκείνες τις συντάξεις όπου ο θάνατος του συνταξιούχου επήλθε μετά τις 13/5/2016. Ετσι, το μέτρο αφορά μόνο 8.500 συνταξιούχους (Δημοσίου και ΟΓΑ) στους οποίους είχε εφαρμοστεί η διάταξη της περικοπής της σύνταξης του θανόντος στο 35% του αρχικού ποσού που λάμβανε. Τώρα θα λάβουν το 70%, ενώ η περικοπή θα συνεχίσει να μην εφαρμόζεται και στους δικαιούχους συντάξεων χηρείας των υπόλοιπων Ταμείων, που ζούσαν με τον διαρκή φόβο επιβολής μιας ακόμα περικοπής. Για τις συντάξεις χηρείας πριν από τον Μάιο του 2016 – που είναι δεκάδες χιλιάδες – η αδικία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται απρόσκοπτα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το περιορισμένο εύρος της παρέμβασης αποδεικνύεται και από το ίδιο το κόστος της, που ανέρχεται στο ποσό των 48,4 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

β) Δεν υπάρχει καμία ανάλογη μέριμνα για συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ.

γ) Δεν υπάρχει ανάλογη μέριμνα για τις επικουρικές συντάξεις. Υπενθυμίζεται ότι με την πάροδο της τριετίας από τον θάνατο του/της συζύγου περικόπτονται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όλες οι επικουρικές συντάξεις οι οποίες, σύμφωνα με το Δίκτυο, ανέρχονται πάνω από 120.000.

δ) Δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα επιστροφής των ποσών που περικόπηκαν μετά τη συμπλήρωση της τριετίας από το θάνατο του/της συζύγου. Αναγνωρίζεται μόνο η επιστροφή από το 35% στο 70% της σύνταξης του εκλιπόντος. Δηλαδή, δεν θα δοθούν αναδρομικά ποσά σε περίπου 8.500 δικαιούχους σύνταξης χηρείας, που υπέστησαν την ανωτέρω περικοπή, με κίνδυνο να προκύψουν νέες πολύχρονες δικαστικές διαμάχες!

Υπενθυμίζεται ότι ανέρχονται σε 8.469 οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπέστησαν περικοπές, από το 2020 έως και το 2026, επειδή εφαρμόστηκε γι’ αυτούς η διάταξη που είχε ενσωματωθεί στον «νόμο Κατρούγκαλου» (ν. 4387/16). Ως αποτέλεσμα, οι ανωτέρω συνταξιούχοι που προέρχονται από τον δημόσιο τομέα έπαιρναν σύνταξη χηρείας στο 35% της παροχής του/της συζύγου που απεβίωσε. Ολοι οι υπόλοιποι δικαιούχοι, όμως, που προέρχονταν από τον ιδιωτικό τομέα, λάμβαναν το 70% της ίδιας παροχής.