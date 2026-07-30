Φωτιά στο Ρέθυμνο: Κάηκε πάνω από το 80% του φοινικόδασους στην Πρέβελη

Αποκαρδιωτική η εικόνα από το φοινικόδασος.

Πάνω από το 80% του φοινικόδασους στην Πρέβελη έχει γίνει στάχτη, σύμφωνα με ανάρτηση του Forecast Weather Greece.

Το ένα εκ των δύο μετώπων φωτιάς που καίνε στο Ρέθυμνο, έφτασε νωρίτερα και στο φοινικόδασος, κάνοντας μέσα σε λίγη ώρα στάχτη, μεγάλο μέρος του οικοσυστήματος.

Η εικόνα που δημοσιεύει η σελίδα είναι αποκαρδιωτική.

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση για την προστασία του φοινικόδασους της Πρέβελη, το οποίο βρίσκεται ξανά αντιμέτωπο με τις φλόγες, σχεδόν 18 χρόνια μετά τη φωτιά που είχε προκαλέσει τεράστια καταστροφή στην περιοχή.

Το πύρινο μέτωπο κινείται προς τα ανατολικά, έχοντας περάσει από τη μία πλευρά του βουνού στην άλλη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη για τον περιορισμό των ενεργών εστιών. Η εικόνα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, καθώς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν ακόμη σημεία που καίνε.

Η φωτιά που ξεκίνησε από Κεραμέ, Ασώματο και το Κουρταλιώτικο Φαράγγι έφτασε μέχρι την Πρέβελη, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φυσικά τοπία της Κρήτης.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για την έκταση των καταστροφών, τόσο στο φοινικόδασος όσο και στο ευρύτερο οικοσύστημα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις, μαζί με εθελοντές, με στόχο να περιοριστεί η φωτιά και να σωθεί ό,τι είναι δυνατό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο φοινικόδασος, το οποίο φαίνεται να έχει υποστεί σημαντικές ζημιές. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Ιερά Μονή Πρέβελη δεν έχει επηρεαστεί από τη φωτιά.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ