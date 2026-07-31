Φωτιά στο Ρέθυμνο: Κακουργηματική δίωξη σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για βεβιασμένο πόρισμα – Πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο Σάββατο (1/8).

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο αρμόδιος εισαγγελέας στον υπεύθυνο λειτουργίας του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ για τη φονική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες και να καταστραφούν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης, περιουσίες, εγκαταστάσεις και ζώα.

Στον κατηγορούμενο, ο οποίος φέρει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου και δεν είναι ο επικεφαλής της ΔΕΔΔΗΕ στο νομό Ρεθύμνου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο δια παραλείψεως. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στις 5:00 το απόγευμα του Σαββάτου (1/8).

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία, ενώ χαρακτηρίζει ως βεβιασμένο το πόρισμα του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που οδήγησε στη σύλληψή του.

Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν, ότι ανέμεναν να διαταχθεί κάποια προκαταρκτική έρευνα, ώστε να δοθεί ο χρόνος να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης επαρκώς και τεκμηριωμένα. Τις επόμενες ώρες, η υπεράσπιση αναμένει να έχει στη διάθεσή της μία κρίσιμη πραγματογνωμοσύνη, η οποία, όπως υποστηρίζεται, θα δώσει απαντήσεις βάσει συγκεκριμένων στοιχείων.