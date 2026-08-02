Η Ελλάδα στις φλόγες: 33 συλλήψεις για εμπρησμό τις τελευταίες πέντε ημέρες

Οι 30 υποθέσεις αφορά σε αμέλεια και τρεις σε πρόθεση – Επιβλήθηκαν 22 πρόστιμα αξίας 70.138 ευρώ.

Συλλήψεις για εμπρησμό καταγράφονται σε όλη τη χώρα από τις 29 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, με τις Αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και τις έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 70.138,48 ευρώ.

Στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 29 Ιουλίου, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ρεθύμνου, με τη συνδρομή εξειδικευμένων στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε., προχώρησε σε άμεση και λεπτομερή διερεύνηση. Από τις αυτοψίες και την αξιοποίηση των στοιχείων, προσδιορίστηκε ως σημείο έναρξης αγωγός του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθη ο αρμόδιος υπεύθυνος του δικτύου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στην περιοχή του Ρεθύμνου για εμπρησμό από αμέλεια.

Στην Πάρο, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουλίου στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κυκλάδων διερεύνησε τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσής της, κατόπιν εντολής της Δ.Α.Ε.Ε. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου.

Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων συγκαταλέγεται η μεγάλη πυρκαγιά της Παρασκευής 31 Ιουλίου στο Φίχτι Αργολίδας, όπου ζευγάρι αγροτών εκτελούσε εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα, προκαλώντας την εκδήλωση και εξάπλωση της φωτιάς. Μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βοιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιολικού πάρκου, διευκρινίζεται πως δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή τις εγκαταστάσεις του πάρκου. Το σημείο έναρξης εντοπίστηκε στη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιολικού πάρκου διοχετεύεται στο κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου.

Οι υπόλοιπες συλλήψεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, εργασίες με τροχό που προκάλεσαν πυρκαγιές, καθώς και παραβιάσεις των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας σε ημέρες με υψηλό ή ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 1ης Αυγούστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ημεδαπός προκάλεσε με πρόθεση την πυρκαγιά, κάνοντας χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα να καεί έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων. Το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση πυρκαγιάς το 2014, έχοντας καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις.

Κλιμάκια ερευνητών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) παραμένουν αναπτυγμένα σε όλα τα σοβαρά συμβάντα, μεταξύ άλλων στο Ρέθυμνο, την Αργολίδα και τη Βοιωτία, συνεχίζοντας τις έρευνες με μεθοδικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και συστηματική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων.