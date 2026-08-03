Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης ανήμερα των 93ων γενεθλίων του

Ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας έφυγε από τη ζωή αργά το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου, στο σπίτι του στην Αθήνα, έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια του

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 93 ετών, άφησε ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος του κόμματος.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης έφυγε από τη ζωή στις 15:30, ήσυχα στο σπίτι του στην Αθήνα. Μάλιστα, κατά μια τραγική ειρωνεία της τύχης, άφησε την τελευταία του πνοή την ημέρα των γενεθλίων του.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά: τον πρώην υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τη δημοσιογράφο Ελένη Βαρβιτσιώτη, καθώς και τους Θωμά και Κωνσταντίνο.

Από τη Νομική στο πλευρό του Κωνσταντίνου Καραμανλή

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου του 1933. Υπήρξε διακεκριμένος νομικός και πολιτικός, με πολυετή παρουσία ως βουλευτής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός, ευρωβουλευτής, αλλά και αντιπρόεδρος της ΝΔ (1993 – 1997).

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ της τότε Δυτικής Γερμανίας, με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο. Το 1960 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόπιν εισηγήσεως του καθηγητή Κωνσταντίνου Ρόκα.

Την ίδια περίοδο, γνώρισε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή – γνώριμο του πατέρα του, Μιλτιάδη, που είχε διατελέσει βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος. Ο Καραμανλής του ανέθεσε τη σύνταξη εισηγήσεων προς κυβερνητικούς παράγοντες και λίγο αργότερα τον έθεσε υποψήφιο βουλευτή της ΕΡΕ στη Β΄ Περιφέρεια Αθηνών.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής, στις εκλογές του 1961 και επανεξελέγη το 1963 και το 1964.

Η αντιστασιακή δράση στη Χούντα και η απομόνωση στο ΕΑΤ/ΕΣΑ

Κατά τη διάρκεια της επταετούς Δικτατορίας, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης ανέπτυξε αντιστασιακή δράση. Τον Ιούλιο του 1968, μαζί με άλλους βουλευτές, προσυπέγραψε ανακοινώσεις για την επάνοδο της χώρας στη δημοκρατική ομαλότητα, με αποτέλεσμα οι Αρχές να του απαγορεύσουν την έξοδο από τη χώρα.

Σε συνεννόηση με τους Γ. Ράλλη και Π. Παπαληγούρα, συνδέθηκε με το κλιμάκιο της αντιστασιακής οργάνωσης «Ελεύθεροι Έλληνες». Η σύνδεση αυτή αποκαλύφθηκε, οδηγώντας στη σύλληψή του, στις 9 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Μετά από εξαντλητική ανάκριση στο ΕΑΤ/ΕΣΑ, κρατήθηκε επί πέντε μήνες σε πλήρη απομόνωση.

Υπουργικές θητείες και η πορεία στη Μεταπολίτευση

Με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, το 1974, συμμετείχε ως υφυπουργός Εσωτερικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Στις εκλογές που ακολούθησαν, το ίδιο έτος, εξελέγη εκ νέου με τη Νέα Δημοκρατία και έκτοτε υπηρέτησε σε πλειάδα κυβερνητικών θέσεων:

Υφυπουργός Εξωτερικών (1974 – 1975)

Υπουργός Εμπορίου (1975 – 1977 & 1989)

Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1977 – 1980)

Υπουργός Εθνικής Αμύνης (1989 & 1990 – 1993)

Υπουργός Δικαιοσύνης (1992)

Εξελέγετο ανελλιπώς βουλευτής στη Β΄ Αθηνών, από το 1974 έως και το 1996, ενώ το 2000 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας.

Το πολιτικό αποτύπωμα και η απόσυρση

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μία από τις μακροβιότερες πολιτικές προσωπικότητες της χώρας, με κοινοβουλευτική παρουσία που ξεπέρασε τις τέσσερις δεκαετίες. Ήταν ο ένας από τους δύο τελευταίους εν ζωή βουλευτές της ΕΡΕ και το τελευταίο εν ζωή μέλος της Βουλής του 1961.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (1985-1996) και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας (1994-1997). Αξιοσημείωτο είναι πως το 1989, είχε ταχθεί κατά της παραπομπής του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο.

Επιπλέον, διετέλεσε γραμματέας του προεδρείου της Βουλής (1961-1963), γραμματέας της επιτροπής αναθεώρησης του Συντάγματος (1963), κοσμήτορας της Βουλής (1965-1967), καθώς και μόνιμο μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στις εργασίες σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ (1962-1967).

Από τον Ιανουάριο του 1998 έως τον Αύγουστο του 2010, ήταν πρόεδρος του «Ινστιτούτου Κ. Καραμανλής». Τον Μάιο του 2009, αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική δράση, κλείνοντας έναν κύκλο 48 ετών προσφοράς στον δημόσιο βίο.

Το «αντίο» των πολιτικών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη υπογραμμίζοντας ότι «υπήρξε μια ιστορική προσωπικότητα του δημόσιου βίου, με διαδρομή συνυφασμένη με την πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς».

Ειδικότερα, στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρει:

«Με αισθήματα θλίψης πληροφορήθηκα σήμερα την απώλεια του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ενός πολιτικού, που υπηρέτησε τον τόπο με συνέπεια και ήθος. Υπήρξε μια ιστορική προσωπικότητα του δημόσιου βίου, με διαδρομή συνυφασμένη με την πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Επί σχεδόν μισό αιώνα, υπηρέτησε την πολιτική ζωή αδιαλείπτως, τιμώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών ως βουλευτής και ευρωβουλευτής, καθώς και από καίρια υπουργικά χαρτοφυλάκια, με γνώμονα πάντοτε το εθνικό συμφέρον και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Παρέμεινε ως το τέλος ενεργός πολίτης, ενώ παράλληλα, άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο, καρπό της βαθιάς του παιδείας και της αγάπης του για την ιστορία, τον πολιτισμό και τα γράμματα.

Η μακρά διαδρομή του και η αφοσίωσή του στα κοινά αφήνουν σπουδαία παρακαταθήκη και παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Την «παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού» που αφήνει πίσω του, επισημαίνει στο μήνυμα του για την απώλεια του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«O Ιωάννης Βαρβιτσιώτης αφήνει πίσω του ένα αξιομνημόνευτο πολιτικό αποτύπωμα», υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Βουλής στο συλλυπητήριο μήνυμά του για την εκδημία του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. «Φίλε και συνοδοιπόρε θα λείψεις από την πολιτική ζωή του τόπου αλλά η παρουσία και η προσφορά σου θα αποτελούν πάντα κεφάλαιο και οδηγό για κάθε νέο πολιτικό με όνειρα και συνείδηση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο», αναφέρει ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Σήμερα αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη τον φίλο και συνοδοιπόρο, στα μονοπάτια της κοινής πολιτικής μας διαδρομής, το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και επί σειρά ετών βουλευτή και υπουργό, τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε ανήμερα των γενεθλίων του, αφήνοντας πίσω του ένα αξιομνημόνευτο πολιτικό αποτύπωμα», αναφέρει ειδικότερα ο πρόεδρος της Βουλής και σημειώνει:

«Πρόκειται για μια από τις μακροβιότερες και εμπειρότερες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με μια αδιάλειπτη και ιδιαίτερα αξιόλογη κοινοβουλευτική παρουσία επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες.

Διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της ΝΔ, αλλά και αρκετές φορές υπουργός, ενώ κάθισε και στα έδρανα της Ευρωβουλής.

Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος για τη μακρά και χρηστή πολιτική του σταδιοδρομία, καθώς και με άλλα ανώτατα παράσημα διαφόρων κρατών.

Φίλε και συνοδοιπόρε θα λείψεις από την πολιτική ζωή του τόπου αλλά η παρουσία και η προσφορά σου θα αποτελούν πάντα κεφάλαιο και οδηγό για κάθε νέο πολιτικό με όνειρα και συνείδηση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Αποχαιρετώντας τον ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε σε δήλωσή του: «Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας ευπατρίδης πολιτικός, μετριοπαθής, με ήθος, με αρχές και αξίες και με πολυετή μεγάλη προσφορά στην Παράταξη. Βαθύτατα καλλιεργημένος και με ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα του τη Λακωνία. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

«Με συγκίνηση και αισθήματα σεβασμού, αγάπης και ειλικρινούς ευγνωμοσύνης αποχαιρετώ τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Τον πολιτικό της εργατικότητας και της προσφοράς, της αφοσίωσης στη Δημοκρατία και την πρόοδο του τόπου», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Σημειώνει ότι υπήρξε στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπουργός με διακριτή παρουσία και πλούσιο έργο, Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

«Θα τον θυμόμαστε για τη μετριοπάθεια και τη διορατικότητά του, για τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες του, που πολλές φορές καθόρισαν τις εξελίξεις στον τόπο μας. Προσωπικά, θα τον έχω πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου και θα τον τιμώ για την εμπιστοσύνη του», προσθέτει και εκφράζει τα συλλυπητήρια του στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο.

«Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την απώλεια του ιστορικού στελέχους της ΝΔ.

«Από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες» σημειώνει και εκφράζει τα συλλυπητήρια του στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του.

«Αιωνία του η μνήμη», καταλήγει ο κ. Μαρινάκης.

«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από παλιό γέρο μέταλλο. Ιδεολογικά και πολιτικά συνεπής. Πιστός κοινοβουλευτικός, αξιοσέβαστος αντίπαλος, ηγετική φυσιογνωμία της παράταξής του, εξαίρετος συνομιλητής, χαρισματικός αφηγητής, καλός φίλος,

ευπατρίδης, λάτρης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Συνυπήρξαμε ως γενικοί εισηγητές, αυτός της μειοψηφίας, εγώ της πλειοψηφίας, στην αναθεωρητική διαδικασία της περιόδου 1995-2001, που κατέληξε στο αναθεωρημένο Σύνταγμα του 2001 και οφείλω να υπογραμμίσω τη συμβολή του

στην εδραίωση της ευρύτατης συνταγματικής συναίνεσης που επιτεύχθηκε τότε. Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στα παιδιά του», αναφέρει σε δήλωσή του ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει τα συλλυπητήριά του «στην οικογένεια και τους οικείους του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, καθώς και στην πολιτική του παράταξη, της οποίας υπήρξε επιφανές μέλος.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε τις πεποιθήσεις του με συνέπεια, μέσα από κρίσιμες πολιτικές και κυβερνητικές θέσεις, κατά τη διάρκεια της σχεδόν πεντηκονταετούς πορείας του στην ενεργό πολιτική», αναφέρει η Κουμουνδούρου σε σχετική ανακοίνωση.