Ρέθυμνο:Δήλωση του Βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Γιάννης Κεφαλογιάννης για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη: «Η πολιτική ζωή αποχαιρετά έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας ολόκληρης εποχής»

Με αφορμή την απώλεια του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο Βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, μια εμβληματική μορφή της παράταξής μας και έναν πολιτικό που υπηρέτησε επί δεκαετίες τη Δημοκρατία και την πατρίδα με συνέπεια, ήθος και αίσθημα ευθύνης.

Από τα πρώτα κοινοβουλευτικά του βήματα στο πλευρό του Κωνσταντίνου Καραμανλή έως την πολυετή παρουσία του στη Βουλή, στην κυβέρνηση και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπήρξε πιστός στις αρχές του, με βαθιά θεσμική συνείδηση και αταλάντευτη προσήλωση στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας.

Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά σήμερα ένα ιστορικό της στέλεχος και η πολιτική ζωή έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας ολόκληρης εποχής.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Η μνήμη και η παρακαταθήκη του θα παραμείνουν για πάντα ζωντανές