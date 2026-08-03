Ερωτηματολόγιο για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης στο Ηράκλειο

Στο επίκεντρο της παγκόσμιας έρευνας Βερολίνο, Παρίσι, Μπρίστολ, Λονδίνο, Φράϊμπουργκ, Στουτγκάρδη και Ηράκλειο, στο πλαίσιο συνεργασίας Δήμου Ηρακλείου – ΙΤΕ για το καινοτόμο Ερευνητικό Έργο urbisphere

Πολύτιμες πληροφορίες για το ζήτημα της θερμικής καταπόνησης στο αστικό Ηράκλειο που θα αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση κινδύνων, αναμένεται να συγκεντρωθούν μέσω του εύχρηστου και απλού ερωτηματολόγιου το οποίο μπορούν να συμπληρώνουν όλοι οι πολίτες στην ιστοσελίδα https://survey.uni-stuttgart.de/evasys/public/online/index/index?

online_php=&p=Heraklion&ONLINEID=999172928655404375114553600886276567906432

Το ερωτηματολόγιο εντάσσεται στην νέα σημαντική συνεργασία μεταξύ του ΙΤΕ και του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο του καινοτόμου Ερευνητικού Έργου urbisphere το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) και συντονίζεται από το ΙΤΕ, με στόχο την κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των πόλεων και της κλιματικής αλλαγής και κατ’ επέκταση την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ενίσχυσης του τομέα Πολιτικής Προστασίας σε κάθε επίπεδο.

Στο επίκεντρο της παγκόσμιας έρευνας βρίσκονται οι Ευρωπαϊκές πόλεις Βερολίνο, Παρίσι, Μπρίστολ, Λονδίνο, Φράϊμπουργκ, Στουτγκάρδη και Ηράκλειο. Το ερευνητικό έργο διεξάγεται σε πόλεις σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 5 χρόνια με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028 και αποτελεί συνέργεια τεσσάρων Κύριων Ερευνητών από την Ελλάδα, την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στόχος του έργου είναι να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η επιστημονική κοινότητα κατανοεί, ταξινομεί και πραγματοποιεί προβλέψεις σχετικά με το κλιματικό σύστημα και τον αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Το έργο αναμένεται να οδηγήσει στην κατανόηση σε βάθος της

κοινωνικοοικονομικής δυναμικής και των ανθρώπινων δράσεων σε ό,τι αφορά στο κλίμα και τα ακραία φαινόμενα που οφείλονται στον αστικό μετασχηματισμό και την κλιματική αλλαγή, καθώς και σε νέες μεθόδους εκτίμησης κινδύνου.

Σε αυτό πλαίσιο, το έργο μελετά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους αστικούς πληθυσμούς καθώς και τις επιπτώσεις της αστικοποίησης και της εξέλιξης της τεχνολογίας στην αλλαγή του κλίματος. Μετά την συλλογή των αντικειμενικών δεδομένων, ακολουθεί η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από κατοίκους για την καταγραφή και της υποκειμενικής εικόνας.

Η βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν την ανθεκτικότητα των πόλεων στην αλλαγή του κλίματος, αναμένεται να ενδυναμώσει τον Τομέα Πολιτικής Προστασίας και να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για έναν αστικό σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις νέες κλιματολογικές συνθήκες.

Περισσότερες πληροφορίες και το ερωτηματολόγιο σε ελληνική και αγγλική γλώσσα εδώ: file:///C:/Users/User/Downloads/Invitation%20letter%20Heraklion_final.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στον δικτυακό τόπο: https://urbisphere.eu