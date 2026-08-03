Ο Στέλιος Ρόκκος απόψε το βράδυ στο Ρέθυμνο

Στέλιος Ρόκκος

Καλοκαίρι 2026

ΑΠΟΨΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Στέλιος Ρόκκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και «τραγουδάει δυνατά», φέρνοντας μαζί του τη γνώριμη ενέργεια, το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.

Με τη χαρακτηριστική φωνή και την αμεσότητα που τον ξεχωρίζει, κάθε του live γίνεται μια δυνατή, βιωματική εμπειρία γεμάτη αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια, νέες επιτυχίες και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή.

Το «Τραγουδάω Δυνατά» είναι κάτι παραπάνω από ένας τίτλος. Είναι η διάθεση του καλοκαιριού: να νιώσουμε, να τραγουδήσουμε και να ζήσουμε τη μουσική χωρίς όρια, γιατί η μουσική είναι ζωή! #MusicIsLife

Στο πλευρό του Στέλιου Ρόκκου η Έλενα Παναγιωτίδου.

Αυτό το καλοκαίρι, τραγουδάμε δυνατά. Μαζί.

Πληροφορίες:

Στέλιος Ρόκκος – Καλοκαίρι 2026

Δευτέρα 03 Αυγούστου / Φρούριο Φορτέτζα – Ρέθυμνο

Ώρα έναρξης 21:30 / Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

20€ Γενική είσοδος – προπώληση

23€ Γενική είσοδος – στο ταμείο

Εισιτήρια προπωλούνται: Βιβλιοπωλεία Κλαψινάκης (Δημοτικός Κήπος & Κατάστημα Καλλιθέας), S/M Χαλκιαδάκης, Κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticketservices.

Ηλεκτρονική Προπώληση: Ticketservises.gr

FB Event: https://fb.me/e/dDc6NrTm1

Trailer: https://youtu.be/vEMgk-Zkwz4

Χορηγοί: Coca Cola 3Ε – Cristi Academy – Omilos Hotels

Παραγωγή: Galaxias Live Productions

Διοργάνωση: Cretanart Productions l www.cretanart.gr