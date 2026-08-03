Συνεχίζεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων

Αύριο 04/08, με τον Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Χανίων «Το Αντάμωμα»

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Η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 5η χρονιά, πλημμυρίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα βράδια και τα στενά της Παλιάς Πόλης και του Ενετικού Λιμένα Χανίων.

Αύριο, Τρίτη 04/08/2026, στις 20.00, ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Χανίων «Το Αντάμωμα» παρουσιάζει το δρώμενο «Χορεύουμε και Τραγουδάμε Αντάμα». Η Παραδοσιακή Στράτα θα ξεκινήσει από το Νεώριο Μόρο. Σημείο στάσης έχει καθοριστεί το Γυαλί Τζαμί και τελικό σημείο συνάντησης η Πλατεία του Ι. Μ. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου (Μητρόπολη) Χανίων.

Για μία ακόμη εβδομάδα, τα μέλη του Παραδοσιακού Συλλόγου θα μεταδώσουν στους χιλιάδες επισκέπτες, που θα παρευρεθούν, μια εμπειρία βγαλμένη από τη παράδοση του τόπου.

Το δρώμενο θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη για τους επόμενους μήνες, με στόχο να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου, μέσα από την παράδοση, την ενδυματολογική κληρονομιά και τις μοναδικές μουσικοχορευτικές και φωνητικές ικανότητες των μελών των Πολιτιστικών Συλλόγων.