Δήμος Πλατανιά : Μουσικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο Λιμάνι Κολυμπαρίου

Μουσικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο Λιμάνι Κολυμπαρίου, από τον Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου διοργανώνουν, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 21:00, στο Λιμάνι Κολυμπαρίου.

Το μουσικό πρόγραμμα θα παρουσιάσει ο Μάνος Παπαδάκης, ερμηνεύοντας αγαπημένα και διαχρονικά έργα του μεγάλου δημιουργού, συνοδευόμενος από τους μουσικούς Απόστολο Ξυριτάκη (πιάνο), Νικόλα Πλάτων (τρομπέτα), Αποστόλη Γιασλακιώτη (κιθάρα), Πολύδωρο Φραντζεσκάκη (τύμπανα) και Γιάννη Κοντάκη (μπάσο), ενώ ο ίδιος θα συμμετέχει και στην κιθάρα.

Μέσα από ένα πρόγραμμα με εμβληματικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη σε έναν δημιουργό που σφράγισε τη σύγχρονη ελληνική μουσική και πολιτιστική ιστορία.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δράσεων του Δήμου Πλατανιά, «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 – 16ο Φεστιβάλ Γη, Πολιτισμός, Τουρισμός», σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και με την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.