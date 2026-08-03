ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Σύλληψη ατόμου για διακεκριμένες κλοπές

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη -1- ημεδαπός για διακεκριμένες κλοπές στο Λασίθι

Εξιχνιάστηκαν -4- υποθέσεις κλοπής σε οχήματα

Συνελήφθη χθες (02.08.2026) στον Άγιο Νικόλαο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές. Εξιχνιάστηκαν τέσσερις (4) υποθέσεις κλοπής (-1- τετελεσμένη και -3- απόπειρες) σε οχήματα.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες χθες (02.08.2026) κατελήφθη ο 28χρονος να έχει παραβιάσει δίκυκλη μοτοσυκλέτα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αφαιρέσει κάποιο αντικείμενο και συνελήφθη.

Από τη διενεργούμενη προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από την 27 έως 31.07.2026 παραβίασε ακόμα τρία (3) οχήματα αφαιρώντας από το ένα χρήματα και διάφορα αντικείμενα.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Πλατανιά : Μουσικό αφιέρωμα στον Μίκη...

0
Μουσικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο Λιμάνι Κολυμπαρίου, από...

Οι πρώτες αποζημιώσεις στους πληγέντες από φυσικές...

0
Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο...

Δήμος Πλατανιά : Μουσικό αφιέρωμα στον Μίκη...

0
Μουσικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο Λιμάνι Κολυμπαρίου, από...

Οι πρώτες αποζημιώσεις στους πληγέντες από φυσικές...

0
Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο Στέλιος Ρόκκος απόψε το βράδυ στο Ρέθυμνο
Επόμενο άρθρο
Συναγερμός στο Λιμενικό Χανίων: Διασώθηκαν μετανάστες μετά από βλάβη σε φουσκωτή βάρκα ανοιχτά της Γαύδου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Νέα ανασκαφική περίοδος στον αρχαιολογικό χώρο της Ονιθές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζεται η συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Υπουργείο...

Δήμος Πλατανιά : Μουσικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο Λιμάνι Κολυμπαρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μουσικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο Λιμάνι Κολυμπαρίου, από...

Οι πρώτες αποζημιώσεις στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο...

Συναγερμός στο Λιμενικό Χανίων: Διασώθηκαν μετανάστες μετά από βλάβη σε φουσκωτή βάρκα ανοιχτά της Γαύδου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των...